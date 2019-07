Ronderos: Maduro ordena detener a Zambrano porque no se atreve a poner preso a Guaidó

Angel David Quintero / 22 jul 2019.- El diputado Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta) denunció este lunes que Edgar Zambrano es un preso político por orden directa de Nicolás Maduro.

“Maduro no se ha atrevido a poner preso a Juan Guaidó”, agregó, en relación al intento de alzamiento militar del 30 de abril.

Ronderos, quien acompañó el fin de semana a Juan Guaidó en una gira por el estado, indicó que las negociaciones sobre la mejora de las condiciones de Zambrano se están haciendo directamente con Maduro. “Los tribunales son tan solo un instrumento para lograr los deseos de la política”.

“Zambrano tiene aislamiento total. No tiene contacto con otro ser humano. El primer contacto lo tuvo a los 35 días de detención con su esposa”, dijo. “Pedimos su liberación inmediata, pero mientras esto se logra exigimos que sean mejoradas sus condiciones, que no esté en aislamiento, que permitan darle un libro, un periódico para que sepa que día es y no esté aislado las 24 horas al día mirando para el techo en una situación de soledad”.

