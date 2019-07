Rick Scott: La muerte del capitán Acosta Arévalo no será ignorada

ND / 1 jul 2019.- El senador estadounidense Rick Scott condenó este lunes la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en manos de la Dgcim, al tiempo que aseguró que este caso no será ignorado. “El mundo está mirando, Nicolás Maduro. La muerte inhumana del capitán Rafael Acosta no será ignorada. Estas acciones bárbaras por parte del régimen de Maduro son repugnantes y simplemente un reflejo del hecho de que se están debilitando y desesperando”, escribió Scott vía Twitter.

El capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, murió la madrugada del sábado con aparentes signos de tortura, mientras estaba en custodia de la Dgcim.

