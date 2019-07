Ricardo Sucre: Es válido que la oposición no asista a nuevo encuentro con el gobierno por muerte de Acosta Arévalo

Jesús A. Herrera S. / 1 jul 2019.- El politólogo Ricardo Sucre Heredia considera que es “válido” para la oposición decidir si asistir o no al próximo encuentro de mediaciones con representantes del gobierno socialista de Nicolás Maduro, por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.



“Puede o no la oposición asistir. Es válido que decidan no hacerlo, porque ocurrió un hecho violento. Fue asesinado un oficial superior de la Armada en condición de retirado. La oposición puede no asistir como señal de reclamo, indignación, de cuestionamiento, de mostrar que hay un comportamiento recurrente por parte del Estado en cuanto a torturas y uso de violencia contra detenidos políticos”, subrayó el también profesor universitario.

No obstante, piensa que este encuentro no puede quedar indefinido y que deben tener “muy claro” cuál será la estrategia “más adelante”, al tiempo de asegurar que deberán asistir a una próxima fecha de negociaciones.

“Deben plantear una estrategia, deben asistir más adelante. Pienso que no va a quedar eso así indefinidamente, deben retomar y deben asistir más adelante”, opinó.

