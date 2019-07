Ricardo Hausmann arremete contra Francisco Rodríguez: En Venezuela hay hambruna desde 2016

ND / 15 jul 2019.- El economista y representante de Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, rechazó este lunes la opinión que diera el también economista Francisco Rodríguez, en el New York Times, donde asegura que las sanciones financieras de Estados Unidos, son las responsables del daño a los venezolanos y consecuencia de ello podría generar una hambruna en el país.

“Increíble como Francisco Rodríguez predice el pasado como futuro para tergiversar sus causas. En Venezuela hay hambruna desde 2016, tres años antes de las sanciones petroleras. En el país no están las calorías, proteínas y medicinas para que vivan 30 millones. Por eso pierden peso y se van”, dijo Hausmann al respecto.

Tal comentario provocó la respuesta inmediata por parte de Rodríguez. “Ricardo, te invito a discutir, con cifras y acompañados de otros expertos, los efectos de las sanciones sobre la profundización de la crisis. Concuerdo en que Chávez y Maduro son responsables de su origen. Confío en que compartimos el deseo de evitar más muertes en nuestro país”, respondió vía Twitter.

A lo que Hausmann contestó: “Si quieres evitar más muertes en Venezuela, propón formas de salir de Maduro, no formas de atornillarlo en el poder ni de excusar su desastre”.

Ya en el referido artículo Rodríguez hacía referencia a que sus palabras podrían generar comentarios como el que hizo Hausmann.

“Menciónele a los intelectuales de oposición que las sanciones están contribuyendo a la crisis y la respuesta que obtendrá será el silencio o comentarios al efecto de que es falso porque la crisis comenzó mucho antes de las sanciones. Eso es lógicamente equivalente a decir que a un paciente terminal no lo puedes matar… Ignorar el sufrimiento que están causando las sanciones no va a traer la democracia de vuelta a Venezuela. Lo que logran es hacer más pobres a los venezolanos. Hambrunas no tumban dictadores. Solo causan pérdida de vidas”, declaraba Rodríguez en el reportaje publicado en el NYT.

