Aseguran que LOD emitió órdenes de captura contra Valentín Santana por 9 homicidios

Jhoan Meléndez / 4 jul 2019.- La cuenta @dignidadmp, supuestamente atribuida a exfuncionarios de la Fiscalía, publicó supuestas órdenes de captura contra Valentín Santana emitidas duranta la gestión de Luis Ortega Díaz y que nunca fueron ejecutadas.



“Dice el inmoral y absurdo Diosdado Cabello que 2 diputados decentes y reconocidos moralmente quieren “asesinar” a 2 delincuentes de altísima peligrosidad. Según él ahora Valentín Santana, con 5 órdenes de captura por 9 homicidios, y el jefe de los colectivos, Freddy Bernal, tienen miedo”, dice la cuenta.

Cabello presentó ayer en su programa Con el Mazo Dando, un video de un supuesto mercenario el cual habría sido contratado por Delsa Solórzano y Renzo Prieto, diputados a la AN, para asesinar a Santana y Freddy Bernal el pasado 30 de abril, día de la sublevación militar.

Por su parte, la diputada Solórzano mostró este jueves pruebas que contradicen las acusaciones que hiciera Cabello en su contra, y en contra del diputado Prieto, de supuestamente haber contratado a un mercenario para asesinar a Valentín Santana y Freddy Bernal.

“Ustedes saben quién soy. Yo soy Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, activista de Derechos Humanos, una mujer venezolana que se ha dedicado a luchar, porque cada uno de los ciudadanos de este país tenga derecho y tenga vida (…) A mí no me silencia nadie, no pretendan que me van a callar, este país necesita activistas de Derechos Humanos y para eso estamos aquí”, dijo.

Etiquetas: Cabello | Delsa Solorzano | Freddy Bernal | Renzo Prieto | Valentín Santana