Proponen proyecto de ley para frenar migración de venezolanos en Panamá

Jhoan Meléndez / 9 jul 2019.- Una diputada de Panamá propuso un proyecto de ley para frenar la migración de venezolanos en ese país, sugiriendo que “si ponen en peligro las plazas o profesiones de los panameños se van“.

“Tienen seis meses para poner sus papeles en orden y si no los ponen en orden se les da un mes de prorroga y si no los ponen en orden, se van. Y también va a haber una unidad migratoria que no solamente los va a censar sino que también va a establecer si los mismos han cometido ofensas incluyendo administrativas y si las cometen, se van, y no pueden retornar al país en un periodo de 15 años”, aseveró la diputada de apellido Rodríguez.

En ese sentido afirmó en información de Veppex que “ellos van a tener que poner sus papeles en orden y se acabó la competencia desleal contra la mano de obra panameña”.

Lea más: Cortizo ofrece a Panamá para que chavismo y oposición dialoguen

#9Jul Diputada panameña ?? propone un proyecto de ley para frenar migración de venezolanos en ese país. “Si ponen en peligro las plazas o profesiones de los panameños se van “ – @Veppex1 pic.twitter.com/0BA8ZecSpH — Reporte Ya (@ReporteYa) 9 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Migrantes venezolanos | Panamá | venezolanos