Ricardo Ríos: Negociaciones deben ser secretas hasta que se defina una agenda de trabajo

Jhoan Meléndez / 12 jul 2019.- El politólogo Ricardo Ríos respaldó la prudencia con la que la oposición y el oficialismo han llevado las negociaciones, primero en Oslo y luego en Barbados, por lo que afirma que “se está en medio de una negociación que no está retrocediendo”.

“Parece que las posiciones iniciales fueron muy enconadas, que llegaron con propuestas terminales; y que medio se suspendió la cosa. Parece que los negociadores supieron cómo hacerlos volver a sentar”, afirmó Ríos en entrevista a Vladimir Villegas por Unión Radio.

Ante esto el también profesor universitario abogó para que se mantengan en secreto estas negociaciones “hasta que se defina la agenda de trabajo”. “Las conversaciones tienen que ser confidenciales hasta que se pueda demostrar lo resultado”, manifestó.

“Todas las negociaciones son complejas y lo más complejas de estas es que deben ser secretas hasta cierto momento mientras se definen los temas y posiciones definitivas. Son difíciles de manejar en público”, explicó también.

En ese sentido enfatizó que el problema de los tiempos “lo marcan la situación política, lo que llaman las amenazas creíbles, la agudización de la crisis y las necesidades y urgencias de cada quien”.

“El señor Diosdado Cabello tuvo urgencia en decir que aquí no iba a ver campaña presidencial porque los rumores decían que él era uno de los presidenciales y no el presidencial, entonces eso para él lo obliga a retrasar y que no hayan elecciones presidenciales”, sentenció.

