Omar González Moreno: La Haya tiene suficientes elementos para abrirle un juicio a Maduro

especial Enrique Meléndez / 9 jul 2019.- El diputado Omar González Moreno (Vente Venezuela – Anzoátegui) considera que lo que recoge el Informe Bachelet, que, lamentablemente, los venezolanos conocemos, debe haber sido realmente inaudito para la Alta Comisionada.

“Lo cierto del caso es que nadie puede ocultar la tragedia que vive Venezuela”, agrega.

¿Va este informe de Michelle Bachelet a la Corte Penal Internacional directamente o primero tiene que pasar por las manos de la Fiscal de dicha corte a quien se acusa de demorar el caso Venezuela?

-Este informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas constituye una herramienta que no solamente le da la razón a todos los venezolanos que han acudido a la CPI de La Haya para que se enjuicie a Maduro y a su camarilla de delitos de lesa humanidad; pero que, si bien no cubre la totalidad de las violaciones que ha cometido Maduro en su período de usurpación, sí presenta suficientes elementos para que los fiscales de la causa que se sigue en esa instancia internacional incoen de una vez por todas el juicio contra Nicolás Maduro.

-Porque este es un elemento que ha sido expuesto ante el mundo entero. Ya no son los venezolanos ni siquiera los países que reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de la República; las democracias más importantes del mundo. No, ahora es la alta comisionada que ha sido encomendada por la ONU para investigar la situación de los derechos humanos. Por eso tiene tanta importancia ese informe.

-Ni siquiera la cercanía doctrinaria entre Maduro y Bachelet pudieron ocultar las gravísimas violaciones. Porque algunas de ellas se produjeron, mientras Bachelet estaba de visita en Venezuela. Por ejemplo, el asesinato del capitán Acosta Arévalo ocurrió el mismo día que se iba; habiendo sido torturado cuando ella estaba en nuestro territorio. A esto habría que agregarle que pocas horas antes de que se presentara el informe se cometió ese abominable atentado contra un muchacho de 16 años, Rufo Chacón, en Táriba (Táchira), y a quien no sólo le desfiguraron el rostro sino que le vaciaron sus dos ojos.

-Si estos no son los primeros casos sí son casos muy repugnantes; de violaciones por torturas que hasta el propio forense, encomendado por el Ministerio Público usurpado de Venezuela, no tuvo otra cosa sino que revelar algunas de las consecuencias de las torturas que le causaron la muerte a Acosta Arévalo.

-De manera que ya no había forma; porque, a pesar de que ella no visitó las cárceles; cuando se despidió; a pesar de que tuvo un reconocimiento tácito a Maduro como Jefe de Estado cuando no lo es; de todas maneras, no pudo obviar el hecho de la falta de alimentación, los malos tratos, rayando en lo inhumano, que hay en las cárceles hasta el punto de que una de las partes del informe establece que a las presas de este régimen les cambian favores sexuales por comida.

-Cosas como esas nosotros estamos, lamentablemente, acostumbrados a oír y a ver en las cárceles así como en la sociedad entera; pero para ella eso fue absolutamente inaudito. También en Venezuela los muertos están siendo enterrados en los patios; y se alquilan las urnas, a propósito de una empresa que ofrece este tipo de servicio; lo que significa que llevan al muerto hasta el cementerio; luego, tiran sin ninguna dignidad, su cadáver en el hueco, y así se reciclan las urnas.

-Cosas como ésas las vio; como vio a muchos venezolanos que, para poderse llevar un bocado de comida a la boca, tienen que hurgar entre la basura. Esto sin hablar de los otros problemas que pudo observar.

Pero, a su juicio: ¿qué sigue a partir de aquí? ¿Acaso daría pie para la intervención de una fuerza multinacional?

-Yo creo que hay motivos más que suficientes. Ya no son las denuncias de la oposición en Venezuela. Ya no son los temores de la Fracción 16 de Julio de la AN de la cual me enorgullezco de pertenecer, y quienes llevamos ya 19 semanas, exigiendo la aprobación del artículo 187 ordinal 11 de nuestra Constitución; así como también llevamos la séptima semana, en la que estamos esperando que se someta a votación el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), sino que ahora es el mundo entero que sabe del genocidio que se está cometiendo en Venezuela.

-Eso no se puede ocultar, y si hay algún momento en que la ONU tenga que utilizar su propio derecho público internacional; porque acordó desde hace años, el asumir la protección de algunos países que se encuentran en la misma condición de nosotros; bueno, este es el momento. Ojalá que se concrete el anuncio hecho por Juan Guaidó de que va a llevar a cabo en las próximas horas un viraje en lo que ha sido su posición con respecto al TIAR.

-Eso es lo que nosotros estamos aspirando, y que en los próximos días en la AN se someta a consideración la segunda discusión del ingreso de Venezuela al TIAR; que, por cierto, hay que hacer notar que está fuera de reglamento y de las normas que rigen la formación de las leyes. Porque se había declarado la urgencia parlamentaria para la discusión de esta ley, y eso establece en la Constitución que tienen 30 días hábiles para someterla al pleno, y ya ha pasado ese lapso de tiempo.

¿Qué apreciación tiene usted de la reacción del gobierno a raíz de la presentación de Informe Bachelet?

-El gobierno hizo esfuerzos por maquillar la situación, a objeto de encandilar a Bachelet. Pero no le fue posible. Ahora comienzan a usar un lenguaje inusual; a despotricar; a llenarla de epítetos descalificativos; a decirle que es “una cachorra del imperio”; que es de la derecha, y que la derecha la ha manipulado, y cosas por el estilo. Lo cierto del caso es que nadie puede ocultar la tragedia que vive Venezuela.

-Sólo el que usa la mentira, y está acostumbrado a usarla, así como otros recursos deshonestos como es el caso de los cubanos, que en esta oportunidad han estado lucrándose y son responsables en parte de lo que está sucediendo en Venezuela, se atrevería a decir lo contrario. Pero no nos extraña que en las próximas horas, incluso, se les ocurra otra locura más; como renunciar a la presencia de Venezuela en la ONU o retirarse de las dependencias que tienen que ver con los derechos humanos. Alguna locura de éstas se les puede ocurrir para tratar de evitar el impacto que en el mundo ha suscitado este informe de la alta comisionada.

¿Qué piensa del diálogo que tiene lugar en Barbados?

-Sólo la posibilidad de que se concrete la salida de Maduro y de su camarilla del poder justificaría el reinicio de esas negociaciones. Sólo para eso. Por otro lado, sí creo que Maduro y su camarilla se han visto obligados a dialogar en vista de la presión que hay en las fuerzas armadas; sobre todo después del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las torturas al resto de civiles y militares presos; que que ya no pueden ocultar y que han sido condenadas de manera clara por el mundo entero.

-Además, están las designaciones del Alto Mando Militar; que han generado un enorme descontento por el enquistamiento de algunos oficiales desde hace muchos años; como el ministro de la Defensa Padrino López; el del jefe del Comando Estratégico Operacional, Ceballos Ichaso, y el comandante de uno de los componentes de la fuerza armada. Esto está generando presiones por ambas causas; es decir, por las torturas; de las que están siendo objeto compañeros de armas de los militares, y por parte de agentes cubanos que son los que dan las órdenes y hasta ejecutan las torturas; y por el otro lado, la situación de inamovilidad de ciertos cargos del Alto Mando militar.

¿Usted cree que este diálogo conllevaría a unas elecciones generales o una megaelección?

-Bueno, los detalles no los podemos prever en este momento. Pero antes de esa elección tiene que ocurrir con la salida de Maduro del poder; la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral; la depuración del Registro Electoral Permanente; la posibilidad de que todos los venezolanos que están en la diáspora puedan votar en un proceso electoral que debe ser supervisado, internacionalmente, y con el voto manual para evitar lo que el propio dueño de Smarmatic dijo que estaba ocurriendo: que se estaban robando millones de votos.

-Bueno, si todo eso ocurre, yo creo, como miembro de la Comisión Electoral de la Asamblea Nacional, que sería, primero, la elección del presidente de la República; posteriormente las gobernadores y alcaldes y, finalmente, la de los cuerpos deliberantes; es decir, Asamblea Nacional; Consejos Legislativos y Cámaras Municipales. Ese constituye el cronograma que ha sido diseñado.

-Habría que sustituir a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y a sus suplentes; así como también a los directores regionales del organismo comicial a nivel del país. Esas son algunas de las condiciones en las que se celebrarían estas elecciones sin Maduro en el poder; sin la presión que existe actualmente por parte del Plan República sobre los electores; con un nuevo CNE.

¿Cómo vio usted la celebración oficial de la efemérides del 5 de Julio?

-Se vio a leguas el nerviosismo del régimen en el tradicional desfile militar que se organizó con motivo del 208 de la Declaración de la Independencia. Fue un escueto despliegue militar; sin armamentos; en fin, todas las medidas de seguridad extremas que se tomaron. Un nerviosismo que dio a entender que el régimen tiene muy poca confianza en la fuerza armada; a pesar de que hasta hace poco era el brazo político de la fachada en el poder.

