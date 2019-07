NYT: Querían escapar del hambre, pero naufragaron en el mar hacia Trinidad y Tobago

ND / foto: Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times / 12 jul 2019.- El periodista Nicholas Casey publicó este jueves en el New York Times el testimonio de Yoskeili Zurita, una de las jóvenes rescatadas en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, luego que la embarcación en la que se trasladaba se hundiera con 38 pasajeros a finales de abril, en la que, por cierto, la mayoría de los viajeros eran mujeres, víctimas -según autoridades- de una red de tráfico de personas. Yoskeili Zurita tiene 16 años y según cuenta, decidió escapar de su casa con unos hombres que le prometieron trabajo y comida, pero en vez de eso, lo que planeaban era obligarla a trabajar en un prostíbulo en Trinidad. Zurita también viajaba con su prima, de quien no supo nada más tras el hundimiento de la embarcación.

Pulse aquí para leer la nota completa en el New York Times

vaya al foro

Etiquetas: guiria | New York Times | Sucre | Trinidad y Tobago