NYT: Oficiales de EEUU afirman que hijo de Osama bin Laden está muerto

ND / 31 jul 2019 – Dos funcionarios estadounidenses que prefirieron no revelar sus identidades confirmaron al periódico The New York Times (NYT) la muerte de Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden, quien se perfilaba como uno de los dirigentes de la organización terrorista Al Qaeda y había amenazado repetidamente con atacar a los Estados Unidos.

Los detalles aportados de la operación donde murió el terrorista son escasos, incluyendo cuándo y dónde. Los funcionarios, quienes prefirieron mantener el anonimato por lo que implican este tipo de operaciones, aseguran que el gobierno de los Estados Unidos desempeñó un papel, pero no tenían claro cómo y dónde se llevó a cabo, pues estos detalles no fueron discutidos en las reuniones de inteligencia.

El sr. bin Laden fue asesinado en algún momento durante los dos primeros años de la administración Trump, dijeron los funcionarios. Fue asesinado antes de que el Departamento de Estado anunciara una recompensa de un millón de dólares por información sobre su paradero en febrero, pero los organismos militares y de inteligencia estadounidenses no habían confirmado su muerte para ese entonces.

