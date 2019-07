NYT: Colapso de Venezuela amenaza la existencia del ancestral pueblo wayúu

ND / 30 jul 2019.- Para los wayuus que viven en Venezuela, el punto de quiebre, según el diario The New York Times, llegó con la devastación económica durante la presidencia de Nicolás Maduro y las sanciones estadounidenses contra su gobierno. A medida que el país comenzó a experimentar el peor colapso económico mundial visto en décadas fuera de una zona en guerra, los wayuus comenzaron a caminar hacia Colombia con la esperanza de poder encontrar un nuevo hogar con sus hermanos.

Etiquetas: Nicolás Maduro | pueblo wayuus | Venezuela