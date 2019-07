Mi hija #anabelquevedo fue vista por última vez con vida el sábado 22 de junio del 2019. Si la han visto o saben algo de ella contáctenme al teléfono de la foto. Las autoridades no me dan respuesta de mi hija. ¡Por favor ayúdenme a que la voz de mi hija no se apague! pic.twitter.com/q7ZtHO5MvZ

— Sonia de Quevedo (@soniadquevedo) 23 de julio de 2019