Militar vinculado al “golpe azul”: Generales son cómplices de lo que está ocurriendo en Venezuela

ND / 1 jul 2019 – El primer teniente de la aviación venezolana, Ricardo Antich Zapata, quien es uno de los oficiales vinculados al “golpe azul” durante el año 2015, envió un mensaje este lunes donde hace un llamado de atención a los generales del país.



“Es lamentable lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, pero más lamentable y preocupante es lo que ocurre en relación a los oficiales detenidos por distintas situaciones, ya sea porque están en un movimiento, porque piensan distinto, o que simplemente un delator inventó algo para perjudicar la carrera de cualquier oficial. Si bien es cierto, que las cosas no están sucediendo de la mejor manera, no es menos cierto que los oficiales generales son cómplices de lo que está ocurriendo en Venezuela”, afirmó Antich en un video compartido en Twitter por el periodista Sergio Novelli.

El oficial agregó que “cómo es posible que un oficial, como es el caso del capitán Acosta Arévalo haya fallecido en manos de un ente de seguridad porque simplemente estaban buscando conseguir información. Es preocupante lo que está sucediendo, pero más preocupante aún es que tratemos a estos corruptos como si fueran demócratas y no lo son, ustedes son unos asesinos, y a los asesinos no se les trata como demócratas sino con las armas, y eso es lo que hay que hacer”.

“Mi reflexión es que no podemos seguir bajo los mismos lineamientos, bajo los mismos pasos, deben ser acciones más contundentes. No toleran a una persona que piensen distinto a ellos. El lado correcto de la historia es ponerle fin a esta anarquía. No puede ser que estas situaciones continúen”, concluyó.

Lea más: MP señala a dos GNB por muerte del capitán Acosta Arévalo y pide su prisión preventiva

Ricardo Antich Zapata, Primer Teniente de la Aviación y a quien implicaron en el llamado “Golpe Azul” hace un llamado de atención… pic.twitter.com/9FjXJZAAEM — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 1 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: golpe azul | Rafael Acosta Arévalo | Ricardo Antich Zapata | Venezuela