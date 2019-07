MAS: ¿Está vedada la Cota 905 para los organismos de seguridad?

Caracas 29/07/19. (PS).- La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, advirtió que los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en la Cota 905 de Caracas entre un grupo de irregulares fuertemente armados y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas debe llamar a la reflexión.





En su opinión el país podría estar frente a un “Para Estado dentro del Estado venezolano ¿O es que acaso el hampa es la que impera y controla todas las ciudades sin ningún tipo de límite?”.

Explicó que esta acción de violencia que duró todo el día del pasado viernes 26 de julio ocurrió justo en uno de los primeros lugares establecidos en 2017 bajo la denominación de zonas de paz, luego que en aquel entonces el gobierno de Nicolás Maduro presuntamente negociara con la comunidad delictiva del lugar, “lo que significa que los organismos de seguridad simplemente no pueden ingresar a este territorio mientras que el hampa circula libremente”.

La dirigente naranja exigió explicaciones de estos hechos tanto al ministro de interior y justicia Néstor Reverol, como al Fiscal del Ministerio Público que lleva el caso luego que se anunciará el inicio de una investigación a los funcionarios que actuaron en ese enfrentamiento. “Se le debe decir a los venezolanos a cuenta de qué serán investigados los funcionarios actuantes, mientras que a los irregulares armados no se les toca ni con el pétalo de una rosa”.

Foro de Sao Paulo

María Verdeal repudió de forma enfática los discursos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en este evento, al considerar que no representan el sentir del pueblo venezolano. “Rechazamos el señalamiento de Diosdado Cabello donde habló de que estaban preparados para la guerra con Estados Unidos. No sé con qué cuenta este señor para meter a Venezuela en un conflicto bélico”, condenando de igual forma el anuncio de Nicolás Maduro de que el Sebin saldría a buscar a los parlamentarios que aprobaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Tiar. “Se puede estar a favor o en contra de la aprobación del Tiar, pero no se puede permitir que sigamos en la confrontación política y en la utilización entre comillas de la justicia como arma política”.

De vuelta a Barbados

La nacionalización del diálogo y la ampliación de los interlocutores sigue siendo una premisa para la tolda naranja frente a un nuevo encuentro entre un sector de la oposición venezolana y los representantes de Nicolás Maduro en esta isla caribeña. “Cuando hablamos de ampliar no se trata de que incluyan al MAS, estamos hablando de ampliar con diferentes sectores que representan la pluralidad nacional de un país que se encuentra sumido en la destrucción”.

Por otra parte, Verdeal lamentó el fallecimiento este fin de semana pasado de la animadora de televisión Carmen Victoria Pérez y el artista plástico Carlos Cruz Diez a quienes consideró venezolanos insignes que dejaron siempre muy en alto el nombre de Venezuela.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

vaya al foro

Etiquetas: Cota 905 | Foro de Sao Paulo | María Verdeal | MAS