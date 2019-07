Maduro: Hasta el pueblo opositor quiere sacar a “esos bichos” de la AN

ND / 19 jul 2019.- Nicolás Maduro en un encuentro con militantes del Psuv, aseguró que cuando vengan las elecciones de la Asamblea Nacional “les vamos a dar una pela a los golpistas”.

“Hemos ganado 23 de 25 elecciones, por la vía legal, se los digo a los invitados internacionales”, manifestó Maduro en transmisión de VTV, donde señaló además que “a pesar del complot y las conspiraciones del imperialismo, estamos venciendo”.

En ese sentido, Maduro aseguró que las elecciones parlamentarias están “a la vuelta de la esquina” y llamó a la dirigencia chavista a preparar la maquinaria electoral “para darles una soberana paliza (a la oposición) con votos”.

“Las elecciones están a la vuelta de la esquina, yo no veo el día que llegue para sacarnos esa espina que tenemos de la derrota del 2015 y recuperar la AN para el país, para la estabilidad, sacar de la AN a esa partida de pillos”, dijo Maduro.

No obstante, expresó que hasta el pueblo opositor quiere “sacar a esos ‘bichos’ de ahí (AN)” y enfatizó que hay que prepararse “para una victoria apoteósica”.

“Yo la veo, estamos listos para la batalla electoral, donde quieran, cuando quieran y como quieran”, finalizó Maduro.

Etiquetas: AN | elecciones | Maduro