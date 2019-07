Madre de Rufo Chacón: Él está muy triste porque no puede ver Caracas

ND / 19 jul 2019.- La madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, acompañó este viernes la rueda de prensa del Foro Penal, a propósito de su visita a Caracas para el chequeo médico de su hijo. A Rufo le correspondía atención médica en la capital del país, razón que, según explicó su madre, lo deprimió bastante por sus ganas de ver Caracas y no poder hacerlo.

“Él estuvo ayer muy triste, porque no pudo ver Caracas. Me toca decirle a mi otro hijo que lo acompañe y le diga cómo es, porque él quería ver los edificios”, comentó Parada ante los medios de comunicación presentes.

Señaló que, aunque no tiene todavía el informe médico de su hijo, le dieron de 30 a 40 días para colocarle la prótesis. “Después que lo operen, quiero pedir el apoyo a todos los médicos de otros países”, dijo Parada.

En ese sentido Adriana Parada exigió el pasaporte de su hijo “para poder sacarlo del país, porque aquí no voy a encontrar lo que necesito para que se recupere”, insistió.

Recalcó que países como México, Colombia, Alemania, Estados Unidos o España le han abierto las puertas para atender a Rufo, “pero son palabras, necesito hechos”, subrayó.

Adriana Parada recalcó la necesidad de obtener ayuda en cuanto a los medicamentos para su hijo, pues recordó que para obtener las gasas debió trasladarse hasta Cúcuta. “En Táchira no se encuentra nada”, dijo.

“En esos países me dicen que con la tecnología sí es posible que se recupere, pero tienen que ver los informes”, agregó Parada.

Adriana Parada no dejó de pedir “justicia” para su hijo. “No me pienso quedar callada, esto no se puede quedar así”, sentenció.

Destacó que apoyó al fallecido presidente Hugo Chávez en su momento, “pero no apoyé ni apoyaré nunca lo que está haciendo Maduro, ¿De ellos qué puedo esperar, un bono? Eso no va a hacer que mi hijo recupere la luz”, afirmó.

Parada contó que su hijo solo le pide volver a ver.

“Hoy se despertó diciendo que había soñado que volvía a ver, que veía la luz. El niño lo que me pide es ver. Le pido que siga estudiando, pero me dice ‘¿Cómo estudio si no veo?'”, concluyó.

Etiquetas: Adriana Parada | Caracas | Foro Penal | Rufo Chacón