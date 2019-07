LVL: Estamos muy lejos de un acuerdo y mientras tanto se requiere algún plan de petróleo por comida y medicinas

ND / foto: El Universal / 17 jul 2019.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, advirtió este martes que un acuerdo entre oficialismo y oposición para resolver la crisis venezolana está en su fase embrionaria, por lo que propuso algun plan de venta de petróleo por comida y medicinas para aliviar la crisis.

Así lo dijo en Primera Página por Globovisión al asegurar que lo que está ocurriendo en Barbados no es diálogo, es negociación.

“La palabra diálogo tiene una carga negativa. Pero, lo que está ocurriendo en este momento… es una negociación política. Ni en Olso ni en Barbados se está dialogando… En esa misma encuensta (en relación a una encuesta de Datanálisis donde la mayoría se oponía a un diálogo con el gobierno)… se preguntaba si estaba dispuesta a negociar para resolver el problema político… y el 63% de la población, casi dos tercio, dijo estar de acuerdo con una negociación política”.

¿Cómo venderle al venezolano esa negociación?, le preguntó el moderador.

“La negocación ocurre… cuando no me queda más remedio… entonces busca algo donde sé que voy a tener que ceder, perder algo. No existe negociación donde tú ganas todo. Si vas a decir que vas a negociar la salida de Maduro sin más no vas a lograr nada. La probabilidad de obtener eso sin ceder algo es absolutamente cero”.

León recordó que lo que sostiene a Maduro es el sector militar y el poder que tiene la oposición – a diferencia de procesos anteriores de negociación – son las sanciones impuestas por la comunidad internacional, en especial Estados Unidos y la Comunidad Europea. “La oposiciòn tiene mucho que negociar”,dijo.

“¿Y por qué Maduro se sienta a negociar? Obviamente Maduro busca la flexibilización de las sanciones”.

Y cuando el entrevistador le comentó sobre incluir en la negociación tanto a la Fuerza Armada como a la comunidad internacional, el economista respondió: “Porque estás en una fase embrionaria de la negociación. Tú lo que estás ahora es sentándote a ver si se pueden aproximar a una solución, La negociación de Colombia duró un año”, recordó, “y en la etapa final eran reuniones diarias”.

“En esta primera parte”, dijo, “los negociadores están explorando opciones y representando a sus partes (sector militar y comunidad internacional)”.

Elección competitiva

“Una elección competitiva es el resultado esperado de la negociación. Necesitas elecciones. Es la única forma de revalidar al gobierno… ¿Cuando? Esa es la discusión. El cómo es otra.

“No hay forma de tener una elección competitiva en el corto plazo. Eso debe tomar alrededor de un año. Ahora, la elección no va a ocurrir rápido por los 4 millones que están afuera. Eso se resuelve fácilmente en un mes con tecnología”.

“Hay problemas más graves. ¿Está dispuesto el gobierno de Maduro a adelantar el proceso electoral? ¿Puede convencer a sus seguidores más radicales que la solución pasa por una elección?”

“Segundo problema: ¿qué significa que una elección sea competitiva?”, agregó. “Las elecciones tienen que cumplir dos condiciones: que sean competitiva con instituciones absolutamente serias, y lo segundo, lo más importante, que la gente lo crea Si no se cree que el voto sea respetado no van a ir a votar y si no votan, el chavismo va a ganar pero no porque sea mayoría”.

“¿Cuál es la probabilidad de éxito de esta negociación?”, le preguntaron.

“Te diría que las partes están lejísimas de un acuerdo. Ahora, creo que no hay ninguna forma de resolver el problema sin pasar por una negociación. … pero eso requiere tiempo, mucho tiempo, y ese tiempo no es compatible con las necesidades de la gente”.

Y agregó: “… mientras estamos en el proceso de negociación es muy importante llegar a acuerdos básicos, primeros acuerdos, para preservar al país. Flexibilización de la exportación petrolera… se pongan de acuerdo para un permiso de colocación de petroleo por comida y medicinas… Yo propuse… pero no fui exitoso, permitir al gobierno importar los kits para transplantes de médula ósea para que los niños del JM de Los Ríos no se sigan muriendo. Llámame colaboracionista o lo que tú quieras”.

Etiquetas: Barbados | elecciones competitivas | Fuerza Armada | LVL | negociación | sanciones