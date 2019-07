Luis Oliveros: En agosto habremos “recuperado” tres ceros del bolívar

ND / 28 jul 2019.- El economista Luis Oliveros reiteró su crítica a la política económica del gobierno de Nicolás Maduro, recordando que en agosto se cumple un año de la reforma monetaria que le quitó cinco ceros al bolívar.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen.

“El mes que viene se cumple un año de la reforma monetaria… el mes que viene recuperamos tres ceros y en un cuestión de un año y piquito, los cinco ceros. Para resolver el problema inflacionario… tienen que resolverse tres problemas: orden fiscal, orden cambiario y orden monetario”.

Y siguió: “La inflación, en el 100% de los casos, es culpa del gobierno. No es solo aumentar la producción. Los números del BCV indican que la caída… es de un 75% en los últimos seis años. ¿Eso es culpa del empresario? ¿O culpa del Estado? Aquí el empresariado son héroes, porque mantenerse a flote tiene un mérito aunque cada día se haga más difícil”.

Sobre el déficit fiscal, Oliveros habló de cerrarlo. “Tratar de gastar lo que te ingresa. La industria petrolera se vino al piso y cómo hicieron: el Banco Central imprime platica para financiar ese déficit… eso ha generado una pérdida del poder adquisitivo del salario. las caídas del consumo en Venezuela no es porque la gente no quiere comprar sino que no puede comprar…. Venezuela es una fábrica de probreza”.

También criticó que el gobierno haya eliminado el crédito exigiendo un encaje legal del 100% sobre los depósitos. “El crédito fiscal se acabó en Venezuela… ¿De qué vive la banca? De agarrar plata que me deposita la gente para prestarla. Si no puedo prestar ese dinero, le genero problemas a la banca, a los empresarios y al público”.

