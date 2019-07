Leopoldo López Gil: Elecciones presidenciales es el único camino a democratización de Venezuela

ND / 16 jul 2019 – El eurodiputado Leopoldo López Gil instó este martes al Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea a colaborar con las acciones del Grupo de Lima para lograr elecciones libres en Venezuela.

“Como venezolano y como español es con profundo sentimiento que les hablo, el pasado 4 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michell Bachelet, presentó el informe sobre las violaciones a los derechos de los venezolanos, confirmó la persecución, la tortura, los asesinatos como una política de Estado, tal como lo denunció la oposición democrática venezolana a quienes este parlamento les reconoció en el 2017. La legítima Asamblea Nacional de Venezuela sostiene que esta crisis debe resolverse por la vía del diálogo. Como coordinador de la subcomisión de los derechos humanos agradezco el empeño puesto por este proyecto de resolución para que se produzcan unas elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables bajo la observación internacional bien reconocida”, expresó López en la sesión del Parlamento Europeo.

El eurodiputado hispanovenezolano agregó que “en línea con la resolución del 28 de marzo aprobada por este Parlamento, instamos al Grupo de Contacto a colaborar con el Grupo de Lima, con todas las acciones que conduzcan a estas elecciones, este es el único camino para la democratización de Venezuela. Pido a todos los grupos políticos democráticos que apoyen esta resolución, su único propósito es lograr que cesen las persecuciones sistemáticas, la represión, la violencia, las violaciones a los derechos humanos, y el éxodo masivo de Venezuela”.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, sostuvo que “estamos en un momento en que hay que hacer todo lo que podamos para reforzar este proceso frágil y ayudar cumplir las apreciaciones del pueblo venezolano. Hay que mantener cierto nivel de presión, el régimen debe entender que el statu quo no es una opción, no es sostenible ni para Venezuela, ni para la región, ni para sus ciudadanos, ni para el mundo. Hoy con nuestra declaración ante todos los miembros recordamos que en caso de que no se obtengan resultados concretos de las negociaciones en curso, la Unión Europea ampliará aún más sus medidas focalizadas, al mismo tiempo dejamos claros que estas medidas pueden revertirse en caso de que se logren avances sustanciales en lo que respecta a la restauración de la democracia, estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.

