Leocenis García en CNN: A Maduro hay que darle garantías para que abandone el poder

ND / nota de prensa / 12 jul 2019.- Leocenis García, líder del Prociudadanos, aseguró este viernes que es necesario construir la transición entre todos, incluyendo el chavismo, pero eso sí, sin Nicolás Maduro.

Así lo dijo a Juan Carlos López por CNN en Español.

“Nicolás Maduro no puede hacerle frente a la crisis hoy día en Venezuela. El chavismo no es una banda criminal. Es una realidad política que en unas elecciones libres e independientes probablemente las van a perder pero hay que construir un proceso de transición con todos. Como decía Rómulo Betancourt, este país es de todos y tenemos que construirlo todos… Hay gente que dice que con el chavismo no se puede negociar, que son unos delincuentes… Pero, yo creo que Maduro no puede estar en ninguna transición. Yo creo que ha Maduro hay que darle unas garantías para que abandone el poder y no sea perseguido donde esté”, dijo

Sobre la prohibición de salida del país. “La medida de prohibición de salida del país en Venezuela debe durar dos años… pero como en Venezuela no hay ley y cada quien hace lo que quiere, por razones políticas conmigo se ha mantenido 12 años. Y yo respeto la Constitución y las leyes de mi país siempre y cuando esas leyes sean respetadas, principalmente, por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. DE manera que yo considero que he salido sin permiso del gobierno pero no de manera ilegal. He estado en Washington reunido con funcionarios del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dando la visión de lo que yo creo, otro sector de oposición que creemos que el catecismo de la violencia, de la radicalización, de la negación del otros ha tenido sus resultados, y creo que tenemos que mirar otras propuestas”.

Sobre regresar a Venezuela tras el viaje a EEUU. “Sí. Soy un líder político. Y la gente está harta que se le esté diciendo que hay que salir a la calle y entonces los líderes nos metemos en una embajada, o huímos del país o nos vamos al exilio”.

