Laidy Gómez: Pido al Táchira resistencia porque comenzó el principio del fin

ND / 5 jul 2019.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, pidió a los ciudadanos de la entidad no resignarse y mantener viva la fe, pues a su juicio, ya comenzó “el principio del fin”.

Así lo manifestó la primera autoridad regional en una asamblea de ciudadanos, en la comunidad de Quinimari ubicado en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, donde un nutrido grupo de habitantes del sector le manifestó su apoyo y expresaron estar de acuerdo con su propuesta política y visión de país.

“Frente a la crisis social hay mucha incertidumbre, algunos caen en desesperanza y angustia, pero yo como gobernante le pido a mi pueblo que no se deje llevar por la desesperanza; vamos a recuperar el país y de eso no tengo ninguna duda, yo sé que los venezolanos vamos a lograrlo porque somos gente trabajadora, aguerrida y mayoritariamente democrática”, indicó.

De igual forma, la mandataria regional señaló que el Táchira en este momento tiene un “gobierno de unidad”.

Recalcó que su tren ejecutivo está integrado por dirigentes de las diferentes toldas políticas y que en ellos “la colectividad se puede sentir representada y tener la certeza que quienes integramos la gobernación estamos trabajando para mitigar la crisis social que afecta a los sectores más vulnerables”.

“Ni me vencen, ni me resigno, y seguiré al lado del pueblo porque vamos a salir de esta desgracia. Hoy tenemos a un líder, tenemos a Juan Guaidó que logró visibilizar a Venezuela ante la comunidad internacional, él nos representa y no podemos en este momento dividirnos. Vamos a creer en este proyecto nacional porque unidos lo vamos a lograr”, reiteró.

Gómez expresó que el informe que presentó la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, es un “aporte significativo” en este momento porque en él quedó documentada la “sistemática violación de los derechos en Venezuela, la existencia de presos políticos y torturas, la falta de insumos y medicamentos que afectan la atención hospitalaria”.

Finalmente a las solicitudes de la comunidad de Quinimarí y Pirineos la gobernadora aseguró que se iniciará entre el 22 y el 25 de julio una jornada de mantenimiento al sistema de alumbrado público, a través de las cuadrillas de Corpointa, y que se llevará algunas otras solicitudes y requerimientos más puntuales para ver de qué forma brinda asistencia a la sociedad civil que la acompañó en esta actividad.

