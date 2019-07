Laidy Gómez: No tener recursos es una crisis que agobia a todos los gobernadores y alcaldes

ND / 15 jul 2019 – La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, expresó este lunes que los ciudadanos que decidieron quedarse en Venezuela deben resistir a la crisis socio-económica con trabajo, fuerza, valor y compromiso.

Tras una reunión con pequeños emprendedores y habitantes de diferentes comunidades del municipio Junín, pidió a la población de Rubio seguir en la lucha y sin miedo para avanzar en el sueño de una Venezuela libre y de progreso.

Destacó que las Asambleas de Ciudadanos son espacios abiertos para interactuar con las comunidades y escuchar el clamor de la gente, “ese pueblo que hoy vive la peor crisis de la historia de Venezuela a razón de las erradas políticas económicas del régimen que llevaron al país al estancamiento, al colapso y la pobreza”.

Señaló que gobernar en tiempos de crisis no ha sido fácil pero aún así se hacen los mejores esfuerzos para darle respuestas a la población y atender sus necesidades más apremiantes.

“No tener recursos es una crisis que nos agobia a todos los gobernadores y alcaldes en este país, no hay capacidad económica para soportar la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos”, expresó.

Vía Santa Elena sin respuesta



Laidy Gómez manifestó su preocupación por el eminente deterioro que tiene la carretera que comunica a San Cristóbal con Rubio en el tramo Santa Elena, destacando que no hay respuesta alguna por parte de las autoridades del gobierno nacional a las solicitudes hechas por la Gobernación del Táchira en la asignación de recursos para mejorar tan importante vía.

Precisó que más de 64 mil millardos de bolívares se requieren para reparar la carretera, recursos que no le son aprobados al Táchira pues los créditos asignados no llegan ni a mil, “tengo un año pidiendo los recursos. Me preocupa que la carretera se deteriora cada día más, se puede venir el talud y quedarnos incomunicados”.

Precisó que sumado a la vialidad, la población de Rubio no escapa a la dura realidad que viven los venezolanos ante la falta de mantenimiento y deterioro de los servicios públicos, “gas, gasolina, luz y pare de contar son los problemas que abruman a la población por el modelo político que tenemos; se robaron los reales para mejorar los servicios públicos”.

Indicó que los ciudadanos deben exigir se respeten sus derechos, “el país está estancado, el comercio cerrado, hay deficiencia en servicios públicos, nos han maltratado por veinte años”.

Apuntó que a través de las vías democráticas el pueblo debe mantenerse unido para cambiar el sistema político que tiene Venezuela, “la organización es importante para defender la libertad y la democracia, el cambio está en cada venezolano que sigue apostando a una Venezuela de oportunidades y progreso que garantice mejores condiciones de vida para su gente”.

