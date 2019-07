Laidy Gómez: El gobierno del Táchira se declara en emergencia presupuestaria

Angel David Quintero / 12 jul 2019.- La gobernadora de Táchira Laidy Gómez declaró este viernes el estado de emergencia presupuestaria en el estado por un déficit de 12.870 millones.

“El presupuesto que envían desde Caracas no es suficiente para lo que demanda el estado Táchira”, indicó en rueda de prensa

“En el estado Táchira tenemos más de cinco días incomunicados porque se va la luz o porque Cantv no funciona”, denunció.

Gómez afirmó además que uno de los principales problemas del Táchira es el gas.

“En el ministerio de Finanzas no me quisieron recibir. El problema de la crisis presupuestaria no solo afecta a la gobernadora, sino a todos los tachirenses”, aseveró.

