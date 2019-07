Juan Guaidó: No ha habido nueva reunión en Bárbados

Elías Rivas / 30 jul 2019.- El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aclaró este martes que no se ha llevado ninguna otra reunión en Bárbados, a propósito de la mediación del gobierno de Noruega en el conflicto venezolano, y reiteró que será ese Gobierno quien de las pautas y las declaraciones al respecto. “Será el gobierno de Noruega quien comunique oficialmente, no ha habido una nueva reunión, esperamos poder avanzar en todos los terrenos y no será diferente esta semana”, dijo Guaidó antes de ingresar a la sesión ordinaria de este martes.

Sobre su encuentro con el embajador de Alemania, Daniel Krainer, Guaidó destacó la bienvenida que le dieron en el Palacio Federal Legislativo, hecho que, a juicio de Guaidó, es una muestra de los avances en territorio internacional.

“El recibimiento del embajador de Alemania habla que seguimos avanzando en terreno internacional, con respaldo pleno de la Unión Europea. Hemos seguido construyendo respaldo para Venezuela y así poner fin al sufrimiento de nuestro país”.

En cuanto al enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en la frontera con Colombia, estado Táchira, dijo que están todavía por confirmar lo ocurrido, pero de ser así, sería el tercer ataque en dos semanas.

“En eso se redujo Nicolás Maduro y su régimen, en entregar soberanía. No le quedó otra opción que algunos irregulares solicitados por la justicia internacional”, finalizó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Barbados | Juan Guaidó