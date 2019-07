Juan Carlos Zapata: Respaldo del MNOAL a Maduro es un reto a la comunidad internacional

ND / 24 jul 2019.- El respaldo del MNOAL a la candidatura del gobierno de Nicolás Maduro para presidir el Consejo de DDHH de la ONU es, para el periodista Juan Carlos Zapata, un “chiste de mal gusto” que, usualmente en las dictaduras, sirve para “retar” a la comunidad internacional.



¿Es un chiste? Porque la decisión del Movimiento no aparece en la Declaración de Caracas. Pero lo anunciaron tanto el embajador de Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, como el canciller de Maduro, Jorge Arreaza. ¿Es un chiste? O son expresiones que intentan ser más bien propaganda. Para sorprender a incautos. Para sorprender a los seguidores de Maduro. Para que las lean y las oigan los delegados del Foro de Sao Paulo que comienza hoy en Caracas. Para que Granma cuelgue un titular destacado. Los asistentes al Foro de Sao Paulo dirán: Allí sigue Maduro, respaldado por 120 países. Allí sigue Maduro respetando los derechos humanos, tanto que Venezuela puede ser candidata a una silla en el Consejo de la ONU. Candidata sí. ¿La aceptarán?

El Informe es un elemento de presión en las negociaciones y lo será en cualquier foro en el que se hable de Venezuela de ahora en adelante. De modo que no aparezca en la Declaración de Caracas ya dice mucho de la distancia que han tomado los países del Mnoal respecto al caso, un grupo diverso, en el que se dan cita países que no reconocen a Maduro. Para el Grupo de Lima, el Informe Bachelet es suficiente para que países que reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, no lo sigan haciendo. El Grupo de Lima también se anticipa y señala que de ser elegida Venezuela para el puesto en el Consejo, ese lugar lo ocupe el gobierno de Guaidó y no el de Maduro.

Etiquetas: informe | Maduro | MNOAL | Venezuela