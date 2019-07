Venezuela, cabeza de playa de Rusia

De recordación las palabras del dictador soviético Josef Stalin: “Una pregunta ronda mi mente: Si Hitler buscaba el Plan para un Nuevo Orden, fue entonces una especie de Anticristo que recibió generoso respaldo de fondos occidentales. ¿Para qué destruirlo?

Entre 1941 y 1945, una vez encauzada la II Guerra Mundial, el propósito inmediato estaría enmarcado en una primera estrategia; Lend-Lease o Préstamo y Arriendo, programa por el que el gobierno norteamericano suministraría al Reino Unido, la Unión Soviética, China, Francia y naciones aliadas, grandes cantidades de material de guerra, con el fin de construir un sistema de bases militares en Terranova, Bermudas y las Indias Occidentales Británicas; y, aprovisionar a la URSS con 20.000 aviones, 400.000 camiones, el doble de tanques de los que ya poseía a comienzos de la guerra, locomotoras, vehículos, alimentos y material estratégico. Por esta razón, en diciembre de 1949, el Congreso de los EEUU llamaría al comandante George Racey Jordanera a testificar y a Harry Hopkins, uno de los principales asesores y asistentes del presidente Franklin Delano Roosevelt, sobre las entregas al dictador Stalin pues con esa transferencia iban documentos sobre fusión nuclear y uranio enriquecido.

Esta Guerra determinaba la presencia militar de los EEUU de América en los bordes de Eurasia mediante el plan “estrategia de contención” que llevaría a la formación de la OTAN, el Plan Marshall, las alianzas militares con Japón y Taiwán, y la atención centrada en los extremos este y oeste de Europa, Asia y el Lejano Oriente; en esa historia, los pactos secretos enmarcados desde el punto de vista norteamericano-británico de orientación geopolítica atlantis y en los presupuestos de alianza fraterna para el Medio Oriente y su petróleo, de conformación para las doctrinas Truman, Eisenhower más tarde, Carter y los territorios de África en la explotación minera, el cobre, cobalto, platino, oro, diamantes; la constitución del apartheid en Sudáfrica y los conflictos programados para Corea y Vietnam, entendidas en el manejo de la cuenca del Pacífico y los apartes a la presunta Guerra Fría entre la URSS y los EEUU.

El especialista en sociedades secretas e historia de las religiones, Jean Robin, revelaba una conspiración internacional con la colaboración de miembros de varios Servicios de Inteligencia en donde participaban, entre otros, el papa Pío XII y el propio General Charles De Gaulle, al frente de una sociedad infiltrada en Francia, Europa y el globo terráqueo que sería confirmada en Lausana por los miembros del “Instituto Atlantis de Investigaciones Meta estratégicas.

El informe presentado porJean Parvulesco el 24 de febrero de 1989 se titulaba “La Galaxia del GRU y entendía a la KGB como una extensión del partido y el GRU, una prolongación del ejército: La KGB resguarda al partido, el GRU defiende al Estado: La KGB ampara el patriotismo al servicio del comunismo; el GRU preserva el comunismo al servicio del patriotismo”. Basándose en esta premisa, Villamaestre, Director del centro europeo de información construye una historia argumentada para el GRU desde la Revolución de Octubre hasta la Perestroika y explica los dos servicios secretos como elementos para la conspiración y geopolítica planetaria que tiene su acicate en Vladimir Putin, el ex agente de la KGB que ahora gobierna a Rusia.

En ese sentido, Nikita Kruchov sería el primer protegido del lobby atlantista que llegaría a presidir la URSS y, al establecer sus diferencias con Lavrenti Beria, el sicario de Stalin, quien se apoyaba en el ejército y el GRU, elegiría la dogmatica contraria a Lenin y a Stalin. Las actividades de Kruchov, iban destinadas a la eliminación de los euroasistas de las estructuras de poder de la URSS y su llegada al poder sería también el regreso del control de la KGB, para ir asestando golpes en todos los niveles del lobby patriótico-ruso y patriótico-continental. La atención estaría centrada en los países anglosajones, en especial en los EEUU de América con la consigna “alcanzar y adelantar a Occidente”. La entrada del comunismo-patriótico a Europa Occidental lo entendía en un despertar de tendencias “mesiánicas” de comuna internacional, que sólo el atlantismo, podía resolver, como la estrategia del alimento con el célebre maíz y trigo “transatlántico” de la FAO que sustituía los cultivos tradicionales, hasta la doctrina militar, comenzando por Cuba, apéndice para los misiles intercontinentales; evidentemente su mirada se posaba en América.

La misión secreta de Mijail Gorbachov detalla el futuro de Eurasia y la URSS al analizar el papel de los servicios de inteligencia militar soviética KGB y su implicación en la conspiración eurasiática. Parvulesco, lo detalla en las revelaciones del agente de contraespionaje francés, Pierre de Villamaestre, Director del Centro Europeo de Información. De la tesis euroasiática y atlantis, un acontecimiento para el entramado plan estratégico, las opiniones de Paul Wolfowitz, alma del pentágono y Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, embrión del Proyecto en el terreno de la guerra y un Nuevo Siglo Americano en la obra del Presidente Bill Clinton, con el establecimiento de lazos militares en Kazajstán, Uzbekistán, Georgia y Azerbaiyán, y de construcción a la capacidad de EEUU para intervenir directamente en el Golfo Pérsico y el área del Mar Caspio.

Paul Wolfowitz, discípulo de Leo Strauss, enseñaba que no hay Dios, que el hombre y la humanidad le importan un pito al universo y, que toda la historia humana no es más que un puntito insignificante en el cosmos; en sus tesis, Wolfowitz justificaba la guerra para extender la democracia de libre mercado. Especialista en fantasear amenazas para obtener dinero y lanzarse en aventuras bélicas, había creado teorías sobre las intervenciones preventivas y la intimidación a los competidores emergentes. No dudaba en incursionar en la táctica militar y había impuesto sus conceptos a los oficiales en el terreno, pero los sucesos del 11 de Septiembre en Nueva York determinarían la supuesta victoria militar norteamericana.

Zbigniew Brzezinski, ideólogo del plan de Washington para dominar el mundo, abandona el esquema que plasmó en su libro “El gran tablero mundial: La primacía americana y sus imperativos geoestratégicos”, escrito en 1977; sobre la tesis, hace un giro de 180 grados sobre su tesis y describe un realineamiento global: ” pide el desarrollo de vínculos con Rusia y China”. Para Brzezniski, EEUU no puede cubrir todos los desafíos o amenazas que enfrentará en el futuro y es evidente que lo que más preocupa, el fortalecimiento de los vínculos económicos, políticos y militares entre Rusia, China, Irán, Turquía y países de Asia Central que ahora confronta. En adelante, EEUU debe decidir cómo hacer frente a las coaliciones regionales que van a Euroasia y latinoamericanas que tratan de expulsarlo, poniendo en peligro su estatus como potencia mundial. Para decirlo en una terminología que se remonta a la época más brutal de los imperios antiguos, los tres grandes imperativos de la geoestratégica imperial, deben evitar enfrentamientos y conservar la dependencia de la seguridad de los vasallos: así se mantienen los poderes tributarios sumisos y protegidos, dividiendo a los bárbaros.

En los comentarios la “supuesta” desaparición del comunismo y, un apéndice vital, la Internacional Socialista de Países No Alineados, con tentáculos en la ONU donde se organizan y determinan alianzas estratégicas económicas, políticas y militares entre Rusia, China, Irán, Turquía, países de Asia Central y América Latina. Tales alianzas convergen en el Foro de Sao Paulo y, Venezuela, como cabeza de playa determinara las maniobras para el Plan interventor y el juego propuesto por Cuba y la KGB de Mafia de Putin. Nicaragua, Brasil, Ecuador, Bolivia, se suman al proyecto y pasan a conformar las estrategia del nuevo milenio. Con las intenciones, menester observar la propuesta de Brzezniski y la tesis Obama: “Paciencia Estratégica’. En las incógnitas, Hugo Chávez, que en su momento constituyó un proyecto, determinan los alcances de la nueva KGB, no entendidos en la expansión americana de Chávez y de continuidad al desastre de Nicolás Maduro para la conformación de un Estado Forajido. La raíz del problema: el error del Alba y UNASUR, enfrentadas a los BRICS de Putin; Cuba lo entendería en el entramado militar e institucional corrupto que avalaba el corporativo de Empresa estatal, asociada al Crimen Organizado y la ruina de PDVSA con el lavado de activos que en el entramado vulnera el plan.

La historia predecible al socialismo bolivariano con capital emergente de ambición personal y corrupción institucional estaría dado en el tráfico de drogas y los minerales estratégicos en Venezuela, para financistas y acreedores y, en ese concurso, el conocimiento del territorio latinoamericano inexplorado para los EEUU y ahora para la tesis “Paciencia Estratégica” de Barack Obama que se entiende de solución ante el fracaso de la observación a las alternativas de Hugo Chávez, de rusos y norteamericanos, que impone la estrategia al control de la KGB de Putin. Cinco departamentos -Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y Defensa- concentran recursos y esfuerzos para atacar, desde diversos ángulos, a la organización criminal y al menos 17 agencias de inteligencia -desde las más conocidas como el FBI, la DEA y la CIA, hasta las menos familiares como la National Reconnaissance Office, que controla los satélites espías- tienen sus recursos enfocados en la actividades de Maduro-Cabello-Cuba. La Casa Blanca y el Jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, señalan que: Venezuela requiere de cierta paciencia estratégica, para materializar la salida del régimen de Maduro; en una guerra global en todos los frentes pero sin balas ni misiles, una estrategia más efectiva, sin el costo político de invadir.

Se establece el “interés necesario” y una cacería internacional para contener el tráfico de drogas y los operativos de traslado de dinero en efectivo, producto de la venta de cocaína, controladas por los capos de Maduro y se implanta en combinación con gobiernos de tres continentes, la vigilancia sobre entradas y salidas por avión, submarinos o embarcaciones marítimas de superficie; visitas a propiedades y allanamientos con autorizaciones judiciales tan válidas en Miami como en Santo Domingo, Madrid, Zurich, Suiza, o Dubai y Sudáfrica, por no hablar de Latinoamérica. ¿En este tablero se juega la paz mundial? No, Venezuela es un tablero donde se mueven peones.

