Los hechos presumen una educación ideológica establecida por Hugo Chávez en prisión, después de liderar el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, pero, la realidad dice que parten de tiempo atrás cuando una clase media populista, sin ser de masificación, comenzó su ingreso a la Educación formal para luego, en las Universidades, hacerse de un status de independencia.

En esa realidad, la parte no escrita de la historia, que siempre negó los valores democráticos y de libertades surgirían acuerdos con partidos políticos de tendencia social y tesis de izquierda que serian refrendados en Cuba en 2001 con Chávez como presidente de rancio sabor comunista y parasitario de instrucción futurista, los supuestos de conciencia indigenista, afro descendiente y anti colonialista para la idea del robo de nuestras riquezas.

Natural a las revueltas independentistas y dictaduras para la formación del Estado venezolano, la guerra civil de soldadesca y milicias describen los de tradición y extiende sus tentáculos para proponer cambios como anti partidos políticos y se asumen los del ideal bolivariano-robinsoniano-zamorano de Douglas Bravo y Alí Rodríguez Araque, en la guerrilla de los 60, en las montañas de Coro y, aquellos donde los docentes, al igual que Jorge Giordani, profesor marxista de economía y planificación social de la Universidad Central, dieran instrucción sobre particulares a la revolución soviética y el marxismo ortodoxo histórico, presente en las Academias para crear conciencia ideológica en lo ambiguo de la enseñanza que no es casual: Giordani, Ministro de Planificación, diría al periodista Jon Lee Anderson de la revista The New Yorker, que el plan inicial consistía en que Hugo Chávez escribiera su tesis sobre cómo convertir un Movimiento Bolivariano en un gobierno real y efectivo con carácter latinoamericano y antillano.

Nunca terminó la tesis dijo: cada vez que le preguntaba respondía: Lo que estamos haciendo ahora es llevar la teoría a la práctica, pero nada más. ¿Subestimaba el mundo al caudillismo de Empresa Criminal?

Hugo Chávez se manifestaría en ese híbrido militar social, de clase media populista emergente, con una presunta pasión por el pensamiento de Bolívar que lo llevaría a escenas de irreal presencia, reuniones clandestinas, rituales, historia particular, veneración, juramentos, los golpistas lo realizarían ante el Samán de Guere en el árbol de las tres raíces, tiempo atrás, en el Monte Aventino, Simón Bolívar y Simón Rodríguez hacían lo propio y, con la particularidad, no descrita como fin, las dictaduras de montoneras de origen civil latifundista de hacienda, caporales y peonaje sin cultura hacían la guerra, ante el híbrido de tradición venezolana donde se forjo el militarismo: ¿De escollo al concierto ideológico creado por los Castro de Cuba para América Latina y las ideas del Foro de Sao Paulo en Brasil? En un principio, sí, luego sería de sometimiento y control férreo por cubanos, rusos y chinos que observaban la ignorancia del venezolano y las riquezas del territorio por explotar.

¿Idealismo Socialista Bolivariano del Siglo XXI denominado “Proyecto Americanista” como plan? No; ni tampoco causal que la Academia Militar de Venezuela sea el epicentro conspirativo de base social para asonadas. Desde 1810 y durante el período de la integración de la Gran Colombia, la idea consistía en formar oficialidad guerrerista y, sería en 1819, cuando el Libertador Simón Bolívar, ordenó al vicepresidente de las Provincias Libres de la Nueva Granada, establecer, en cada capital, una Academia que formara a los futuros oficiales de la naciente República, disposición que no se cumplió pero se mantuvo latente entre la depauperada tropa y oficialidad operativa. El 14 de octubre de 1830, el Congreso constituyente en la ciudad de Valencia, dicta la ley que dispone el establecimiento de una Escuela Militar que funcionaría dentro de la Escuela de Matemáticas de la “Universidad de Caracas” y, poco a poco, se concretaría la llamada Escuela Militar y de Matemáticas, “no de forma autónoma”, sino como una escuela perteneciente a la Universidad.

¿Posibles a los caudillos militaristas que se transformarían en lideres? Sí. El 5 de julio de 1903, el General Cipriano Castro, Presidente de Venezuela, decreta la creación de la Escuela Militar de Venezuela, que se instaló en la Planicie de Cajigal, en donde se cursaron materias relacionadas con la Infantería, Artillería, Caballería, además de los estudios de Ingeniería Militar, Aplicación de la Ciencia de la Guerra y la formación de Estados Mayores, para elite seleccionada. Durante el proceso de construcción del edificio en la Planicie, se cumplieron funciones en Puerto Cabello en una Escuela Militar, para impartir conocimiento sobre el arma de artillería y, el 23 de mayo de 1908, se inaugura el edificio, pero su funcionamiento se iniciaría el 5 de julio de 1910; con una reserva doctrinaria disímil por el bajo nivel académico de sus integrantes que procedían de la recluta. El 19 de abril de 1928, el Ministro de Guerra y Marina, Carlos Jiménez Rebolledo, por disposición del presidente, General Juan Vicente Gómez y en atención a la situación política del país, se clausura la Escuela Militar. ¿Cuál era el temor del dictador? La influencia del pensamiento social de la Universidad de Caracas que trastocaba los del populismo convulso: La generación del 28.

Los aspirantes a cadetes provenían en pequeña parte de los liceos y en su mayoría de la Escuela de Clases y de los Sargentos Ayudantes de las tropas de las cuatro Fuerzas y se exigía tener primer año de bachillerato aprobado como mínimo. El 15 de febrero de 1937, bajo el mandato del general Eleazar López Contreras, presidente de la República y, resolución del general Isaías Medina Angarita, Ministro de Guerra y Marina, se separaran la Escuela Militar y la Escuela Naval y las pautas para el ingreso se mantienen hasta el año 1945: primer año de bachillerato. La Escuela Militar regresaría a la Planicie Cajigal en Caracas, su antigua sede, que funcionó hasta 1949, cuando pasó a ocupar la actual en el Fuerte Tiuna y, para el año 1950, se exigiría tercer año de bachillerato como requisito para los candidatos.

En sus primeros años, los alumnos que ingresaban a la Escuela Milita lo constituía la recluta para la tropa y, posteriormente, la base populista, el rezago estudiantil que no participaba del concurso de las Universidades; promedios; padrinazgo; y, otros, vinculados con el deporte, determinaban complementar los conocimientos castrenses, con el aporte de profesores universitarios de la vida civil y el tránsito del germen social comunista se hacía libre. En el década de los 70, se comienza a exigir el título de bachiller y, un joven de bajo promedio académico y materias por reparar: física, química y matemáticas, que, en Sabaneta de Barinas, vendía arañitas, dulce de lechosa, típico de los llanos venezolanos, unos meses antes había llegado como aspirante a cadete, cuyo objetivo inicial, hacerse pelotero similar a Néstor Isaías “Látigo” Chávez, lanzador de los Navegantes del Magallanes; el populismo que más tarde, siendo Capitán, transmitiría a los denominados “Centauros” la realidad conspirativa de tradición que vulneraba los democráticos de clase media emergente insatisfecha y ambiciosa.

La propuesta de caudillos latifundistas militaristas al poder del 2 de febrero de 1992 se mantendría en suspenso hasta el proceso eleccionario que el populismo de clase media de partidos políticos y empresarios en una democracia planificada con oportunidad de superación y estudio presente en las Universidades desechaba, el Plan de Ayacucho; Proyecto Andrés Bello; Galileo; y se unían a la barbarie parasitaria que llevaría a los anodinos tenientes coroneles a ser representantes de la lucha anti-imperialista y anti corrupción, con intereses desconocidos. En 1999, en un marco de oportunismo y adoración fetiche al uniforme militar, cuentos de guerra y armas patriotas como símbolos del militarismo más retrogrado, Hugo Chávez, se haría de la Presidencia de Venezuela y, las espadas, condecoraciones y fanatismo de secta religiosa de patria anti imperialista, veneración a héroes sin nombre de guerra independentista e ideológico bolivarianiano de base marginal, conformarían el ideal inexistente de lucha, con sustento económico de Revolución Pacífica pero Armada. La estatal petrolera serviría al absurdo en la compra de lealtades, y la corrupción y el narcotráfico se conformaría la estructura global de participación de grupos irregulares en el silencio y el secreto: guerrilla de las FARC, ELN de Colombia, terrorismo internacional darían sustento al Socialismo del Siglo XXI con el Foro de Sao Paulo y América y el mundo se rendiría a los pies del nuevo Prometeo. Cuba miraba el sueño hecho realidad.

¿Se entiende la lucha de ricos contra pobres de clase media emergente que degradó a Venezuela? Si. La inconsciencia del venezolano, de fantasía democrática y nulo apego al conocimiento de su identidad, se suma al fragor militarista que lo arropa como servidumbre y a la voz de mando del jefe y asume los toque de diana que llaman su atención, conviniendo como masa entregarse a la ignorancia y a los analfabetas funcionales. En esa conquista y tradición, Hugo Chávez, comenzaría por el cambio de nombre y Constitución del país por República Bolivariana de Venezuela, trastocando símbolos patrios, escudo, bandera e historia, veneración por lo ocupado con terminología castrense y frentes de naturaleza socialista particulares a la miseria que conocía bajo la sombra de un personalismo repetitivo de concurso bolivariano para hacerse autócrata dictador.

La constitución capitalista de Empresa Criminal sería de última fase y sobre el disimulo de expropiación, el monopolio estatal para garantizar negocios y mercados bajo la estructura de Empresa Social Legítima. La apariencia democrática cubriría los efectos de lo asociado que debería estar en los foros internacionales, con garantía en los procesos electorales amañados que la masa parasitaria avalaba y los institucionales de Poder Moral, Consejo Nacional Electoral, Fiscal General, Contralor, Tribunal Supremo de Justicia controlaban, y en ese paso, el real proyecto de Cubanización Castrista del Foro de Sao Paulo que determinaban el rango de acción del experimento y ensayo venezolano para el manejo del país con la idea asociada a la Patria Grande Americana.

¿Podrán los partidos políticos tradicionales rescatar de la tradición militarista los espacios donde navega la corrupción y el parasitismo que se niega a la democracia ? No, la democracia es una palabra confusa que solo se observa en la teoría de los estudiosos, en las aulas de las academias y en los ejemplos, pero no se encuentra acendrada en los del territorio, patria y nación, no es propia al corazón venezolano, mientras el militarismo, se suma a lo colectivo para ser policía, miliciano o Guardia Nacional, se entiende como necesario a la fuerza. En ese entorno, las sociedades intermedias como los sindicatos, partidos políticos y colegios profesionales, juegan a la esperanza y a una fantasía de desarrollo posible cohabitando con el régimen: convivir sin deslastrarse de nada. En la fragua de tradición de lo instituido como política, se deja establecido a la postre, un pacto con el Estado Delincuencial, negociar: la presunción para salvar lo creado, con narcotráfico o sin él, con corrupción o sin ella.

