La unidad de la sociedad democrática

“Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos” Juan Donoso Cortés (1809 – 1853) Filósofo, parlamentario, político y diplomático español

Todos hablan de la unidad de oposición. Es decir, de las organizaciones políticas de la oposición. Esa nunca se ha dado, ni se dará unívocamente. Los enfoques, tácticas y estrategias para enfrentar la dictadura siempre difieren. En algunas oportunidades se han dado grandes acuerdos que han tenido éxito electoralmente. El 12D-2015 es el ejemplo más emblemático. Una vez logrado el objetivo surgen las divergencias entre extremistas, centristas y colaboracionistas. Esa es la verdad.

Ahora bien, en dónde no hay división de ningún tipo, es en la sociedad democrática del país, entendiendo como tal, a la gran masa de ciudadanos que no están inscritos en partidos políticos y, en su gran mayoría, dicen no creer en ellos. La sociedad democrática apunta en una sola dirección: todos quieren libertad, democracia, paz, calidad de vida, educación masiva de calidad, sistema de salud eficiente y oportunidad de realización en igualdad de condiciones. Es la aspiración colectiva.

Nadie puede negar que, para lograr el bienestar colectivo, hay que sustituir al régimen usurpador, su perversa ideología y política económica. Y es indispensable que las organizaciones políticas, sociales, gremiales, sindicales y ONGs, logren la anhelada y ansiada unidad. No de palabras. De hecho y derecho. En pensamiento y acción. Empujando en la misma dirección y con un solo discurso. Es la unidad en medio de la diversidad, pero sincera y honesta. Eso la exigencia que uno escucha en la calle. Hay que poner oído al pueblo.

No podemos continuar evadiendo la realidad. La sociedad democrática está unida y el liderazgo opositor jugando a intereses personales y grupales. Esa actitud es criminal. Entendamos de una vez por todas, que sólo UNIDOS, podremos merecer la confianza plena del pueblo. Hay que unirse no para estar juntos. Es para hacer lo que todos queremos. Es la única forma de tener músculo popular que, mediante una rebelión cívica, obligue a la FANB colocarse del lado correcto de la historia y eyectar al régimen usurpador dando paso a la instalación de un gobierno de transición de unidad nacional que inicie la reconstrucción del país y se puedan celebrar elecciones libres, democráticas, competitivas y con observación internacional calificada. Es la interpretación del sentir colectivo.

La sociedad democrática está unida. El liderazgo opositor está obligado a unirse, estar juntos en la unidad de propósitos y jugar limpio. No hacerlo es condenar el país a continuar hundiéndose en la ignominia, tragedia y dolor. Vamos a unirnos todos en un solo haz de voluntades para impulsar el cambio. No olvidemos que quien cuenta los pollitos antes de nacer nunca cría pollos. En El Tigre, este año, hemos hecho un esfuerzo colectivo por lograr esa unidad. Empero, hay brotes divisionistas que sólo ayudan al régimen usurpador. Es una actitud criminal que debe corregirse. Estamos a tiempo.

