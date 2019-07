Jorge Roig: El gobierno y la oposición tienen que ceder para lograr una buena negociación

ND / 2 jul 2019 – El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, sostuvo este martes que para solventar la inestabilidad política que existe en el país, el gobierno y la oposición deben ceder en ciertas cosas para que ocurra un proceso de negociación.

“Este viernes arribará al país una comisión de encuesta de la OIT para supervisar la situación y la vulnerabilidad de los trabajadores, y se instala durante toda la próxima semana, investigando situaciones donde se persigue a empresarios y también a trabajadores que están presos, analizar el salario mínimo, el cual se fija per no alcanza para nada. Creo que los venezolanos debemos acostumbrarnos a que vamos a tener inestabilidad política, no podemos pasar de la noche a la mañana de lo que tenemos hoy a Finlandia. Con un cambio político podemos avanzar más rápido. El gobierno tiene un dilema, entre otras cosas no sabe a quién nombrar como ministro de Defensa, eso no es poca cosa”, aseveró Roig a Unión Radio.

El también integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) agregó que “hay militares muchos más institucionales que Vladimir Padrino López para estar al frente del ministerio de Defensa. Entonces tiene un dilema Maduro que tiene que resolver en los próximos días y horas. Entonces creo que eso es un tema que crea inestabilidad política, además de asesinato con tortura de un miembro de la fuerza armada, algo que todos debemos repudiar, y eso tiene que romper a las fuerzas armadas. En Venezuela puede ocurrir cualquier cosa, hoy, mañana o pasado”.

“Debemos apostar que el proceso de negociación tenga éxito. Las dos partes tiene que ceder, los procesos de negociación consisten en que tú me das algo a mí y yo te doy algo a ti. Creo que el gobierno tiene que ceder y la oposición tiene que ceder, entonces creo que sí están dadas esas condiciones para llegar a un acuerdo en una mesa de diálogo. Lo que se debe negociar no es un cese de usurpación ni gobierno de transición y que se vaya Maduro ya, esas cosas me parecen un poco ingenuas para negociar, me parece que se debe negociar es lo que el mundo te está pidiendo que son unas elecciones libres y competitivas, y eso es lo que todos los países del mundo están apostando, y además es lo que deberían apostar todos los venezolanos”, expresó.

