Joel García: Gobierno libera a “escondidas” para desvirtuar el Informe Bachelet

ND / 18 jul 2019 – El abogado defensor de presos políticos, Joel García, aseveró este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro ha realizado liberaciones de presos políticos de forma privada para buscar cambiar las cifras presentadas por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet.

“El Estado venezolano respondió al informe Bachelet y allí no se ve que quieran mejorar ésa actitud. Se han producido unas liberaciones, aunque le ponen la condición de que no digan nada, y me llama la atención eso, de que les digan que no comenten ni digan nada al salir libres. Deberían hacerlo público y no de ésa manera. Aún no se les ha permitido a los delegados de Bachelet ingresar a los centros de reclusión, es posible que una forma de desvirtuar el informe de Bachelet es con cifras, soltando personas antes, para buscar restar credibilidad a ese informe, al decir que no eran los que dijo Bachelet, sino ésas nuevas cifras”, expresó García al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El jurista agregó que “creo que van como 30 personas detenidas con boletas de excarcelación o con medida de libertad. En Venezuela es práctica común de que esas liberaciones no se ejecutan inmediatamente como ordena la ley. Hay más de 600 presos políticos, aunque a mí no me gusta hablar de cifras, y en un Estado de derecho no debería haber uno sólo, y muchos son detenidos por lo que piensan, simplemente con eso”.

“Hasta esta fecha aún no han presentado ante el Tribunal de Control a los jóvenes escoltas de Juan Guaidó, y ahí vemos que ya se viola el derecho a la defensa porque no han podido designar a sus defensores, y peor aún es cuando escuchamos las declaraciones de Tarek William Saab donde afirma que estas personas ya admitieron los hechos, entonces es grave porque la admisión de hecho se debe realizar una vez que es admitida la acusación en la audiencia preliminar o bien en la audiencia de juicio ante la reflexión de los medios de prueba, y cuando el fiscal dice eso, él está avalando ese tipo de interrogatorios que se hacen por la fuerza”, detalló García.

Etiquetas: Joel García | Juan Guaidó | Michelle Bachelet | ONU | Presos políticos en Venezuela | Venezuela