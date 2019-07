“Jesús Santrich” no acude a indagatoria por caso de narcotráfico en Colombia

Bogotá, 9 jul (EFE).- El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, no se presentó este martes a la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como parte de un proceso por narcotráfico, y su abogado aseguró que desconoce el motivo por el cual incumplió la cita.

“No hubo diligencia. A nosotros lo único que nos preguntaron fue si sabíamos la razón por la cual no concurría (Santrich) y dijimos que no sabíamos, que habíamos esperado a que concurriera, que habíamos estado coordinando la defensa, pero que no se presentó”, dijo el abogado Eduardo Matías a periodistas.

Según el letrado, desconoce “en dónde está” Santrich, por lo que espera que “se comunique lo más pronto posible”.

Asimismo, indicó que tras ser escuchado en la Corte Suprema, la sesión se levantó y “los magistrados dijeron que posteriormente tomarían una decisión que puede ser hoy o en cualquier momento”.

La Corte Suprema de Justicia citó a Santrich para este martes con el fin de escucharlo dentro del proceso que se le sigue por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre del mismo año.

Por ese caso, la Justicia de Estados Unidos pide en extradición al exlíder guerrillero ya que considera que conspiró para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.

Sin embargo, en mayo pasado la Justicia Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.

No obstante, Santrich, que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio y se fue con rumbo “desconocido”.

El Gobierno indicó que Santrich estuvo hasta el 29 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.

Tras conocer hoy la noticia de la inasistencia de Santrich, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, sostuvo que el exguerrillero “se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz”.

Por ello, Carrillo señaló que la Procuraduría “solicitó de nuevo a la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la expedición de una orden de captura en su contra”.

Al respecto, el abogado Matías manifestó que la Procuraduría cree que “Santrich se está burlando de la justicia porque se le han dado todas las garantías y no ha asistido” a la cita con la Corte Suprema, pero evitó hacer más comentarios al respecto. EFE

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Farc | Jesús Santrich | narcotráfico