Tigres dolarizados

Muy risueño hizo su entrada al salón de reuniones de la Fundación Tigres de Aragua su presidente, para anunciar el nuevo costo de los abonados para la temporada 2019-2020. La renovación de los abonados será del 1 de julio al 1 de agosto. Los puestos VIP A y VIP B pasarán a costar 155 dólares cada uno, mientras que el Palco Terreno (izquierda o derecha), tendrá un precio de 124 dólares. En tanto, las sillas centrales Tipo A, que comprende los sectores del 4 al 7, pasarán a costar $124 y Tipo B, que va de los sectores 1 al 3 y del 8 al 10, costarán 93 dólares.

Cerró sus anuncios gritando una nueva consigna para la próxima temporada: “Dollar or death … We will sell”(Dólar o Muerte…Venderemos).

El asombro de todos los presentes no se hizo esperar. ¿Qué vaina es esta? Fue la expresión que retumbó en el salón. ¿A quién se le ocurre cobrar en dólares a una fanaticada que tiene como ingresos bolívares soberanos, cada día más devaluados?

-Tranquilos camaradas, ripostó el presidente. La política de nuestro gobierno revolucionario es la de derrotar en todos sus frentes al imperialismo norteamericano. Por ello, hemos decidido infiltrarle su economía para ponerle mano a su signo monetario y desangrarlo progresivamente. Por esa razón, como un primer paso, vamos a vender los abonos en dólares. Posteriormente, sin prisa, pero sin pausa, golpearemos al oligarca Lorenzo Mendoza al autorizar solo la venta de cervezas marca Budweiser o Miller. Igualmente, acabaremos con el sincretismo cultural eliminando la venta de perros calientes y estableciendo como marca comercial al Hot Dog y el Hamburguer. Coca Cola y mineral water serán las bebidas no alcohólicas permitidas para su venta en los estadios.

Nuestra ofensiva como gobierno revolucionario será total, agregó. Los circuitos radiales tendrán que trasmitir el desarrollo de los juegos con las expresiones inglesas, nada de adaptaciones criollas. Por ejemplo: First Base en lugar de primera base; Ball, home plate, second base, catcher, third base y short stop en lugar de bola, plato, segunda base, receptor, tercera base y campo corto entre otros términos.

Adicional a todo esto, vamos a solicitar el cambio de nombre de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela por la MLBV o Major League Baseball of Venezuela.

Todo eso está bien pero, ¿de dónde van a salir los dólares para que los aficionados puedan comprar sus abonos o las entradas en las taquillas?, preguntaban al unísono el resto de los miembros de la Fundación.

-Tranquilos, sean pacientes. Grandes cantidades de divisas que representantes del gobierno tienen depositadas en los paraísos fiscales regresarán al país y fortalecerán nuestro mercado cambiario.

-O sea, van a poner en funcionamiento las lavadoras, dijo uno de los presentes. La política del régimen no es la guerra económica contra el imperialismo sino lavar dinero sucio para que no sea bloqueado o perseguido por autoridades internacionales. Por eso, no es de extrañar el circulante de divisas que hoy se observa en la economía del país. Las transacciones de compra-venta en la mayoría de los casos hoy se hace en dólares. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿de dónde provienen esos billetes? ¿Quiénes operan y financian ese mercado negro?

-No se preocupen por esas nimiedades, dijo muy orondo el presidente de la Fundación, contamos con el apoyo irrestricto del alto gobierno. Es más, el lanzamiento inaugural en la próxima temporada la harán el camarada Nicolás y mi padrino protector Tareck. No le teman a las críticas de los oligarcas y de la oposición contrarrevolucionaria, respóndanles con nuestra consigna: “Dólar o Muerte… Lavaremos y Venderemos”.

