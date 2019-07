China / Rusia – Foro de Sao Paulo / ONU​

1.- Primeramente, hay que recordar que la tradicional lucha del marxismo contra el capitalismo ya no es tal y que países en donde tiene sentido estar en un lado o en el otro, han trajinado suficientes rutas que han hecho ver la realidad cambiante que obliga a reconsideraciones prácticas y conceptuales (recientemente Joseph Stiglitz, premio nobel en economía, reveló nuevos enfoques en que recalca la necesidad de adoptar medidas the interés social para corregir graves fallas del capitalismo. Esto es muy significativo porque el acercamiento a una zona de convergencia en definitiva puede ser remedio nuevo y obligante por su clara conveniencia en favor de grandes capas de población).​

2.- La guerra fría fue una etapa de transición, no diseñada, desde la situación de guerra hacia la de paz. Chinos y rusos adoptaron la fórmula EEUU para lucir cambios y así volcaron activos del sector público hacia el dominio privado, para empezar su tránsito hacia un capitalismo que se ajustaba a sus necesidades y tradiciones absolutistas (muy distintas a las de EEUU) que les permitió convertirse en dos gigantes competidores mediante el uso de las claves capitalistas: inversión, ciencia, tecnología, organización, que EEUU les ayudó a desarrollar.​

​

3a. Frente a estos dos rivales, EEUU estuvo armando su habilidad competidora que hizo surgir una nueva dinámica de intercambio mundial y que además proporcionó una palanca esencial para el desarrollo de Latinoamérica y Africa, mediante un nuevo plan marshall para estas regiones (promoción y financiamiento de desarrollo económico).​

​

3b. Por su parte, Europa organizó su propio ensamblaje de prosperidad con su nueva cara de integración que ha sido la European Union (EU). ​

​

4a. Pero, no faltaba más, la ideología volvió por sus fueros para cumplir el papel reactor (en todos los continentes), particularmente en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. que hizo contrabalancear todo aquel aparataje físico, porque lo ideológico no puede formar parte de ese aparataje y por eso siempre flota en un vacío mental. Así nació el Foro de Sao Paulo que hizo parir al chavismo y este ha sido el amamantador del foro dentro de una ayuda mutua que hasta hoy ha mostrado su única realidad: inefectiva por irrealista, aparte de la negligente incompetencia de sus adictos, que no han dejado nada vivo a su paso.​

​

4b. Desgraciadamente para Venezuela, el Foro de Sao Paulo ha necesitado esa amamantada para poder sobrevivir y esa supervivencia (saciadora de todos los diletantes frustradores del planeta) es lo que ha atragantado al chavismo que por inevitable instigación inercial hizo que este también liquidara al país. Los conceptos aéreos nunca podrán concretarse en existencia física porque no pueden desdoblarse por mero voluntarismo. Son una especie de potencia fallida sin bujías, indevenible en acto.​

​

5. Aquella competencia entre gigantes se volcó dentro de los cánones milenarios practicados por el comercio desde los primeros albores de la antigüedad humana: Dar algo en cambio de otro algo. Todavía es así, lo que pasa es que se hacen agregados y entonces las valorizaciones se respaldan con unidades de auto-importancia y altanería cañonera, que inducen actitudes y poses, mas pesos y contrapesos. En el medio del berenjenal puede quedar intrincado, por imprudencia y audacia, cualquier país con apetecible dote y candidez de vivos. Y este es precisamente el caso de Venezuela. ​

​

6a. Venezuela ha sido un gran cliente comprador de armas rusas por montos excesivamente altos (miles de millones de dólares) pagaderos a crédito. La compañía rusa de petróleo (Rosneft) ha invertido billones de dólares en Venezuela (mas préstamos al régimen por miles de millones de dólares). Por eso Rusia ha sido terca en que ningún gobierno actúe para resolver la crisis venezolana, insistiendo en que la solución es de diálogo entre venezolanos (sobre esto hago referencia mas adelante). Rusia juega la doble carta de impedir que EEUU sea factor clave de la solución venezolana mientras Rusia actúa como fuerza intervencionista en Latinoamérica, particularmente en países demasiado cercanos a EEUU (Cuba, Centroamérica, Venezuela), siguiendo viejas prácticas que países poderosos siempre han usado para entrometerse en regiones lejanas con fines de influencia geopolítica y expansión. ​

​

6b. La posición de Rusia no es madurista. Rusia actúa con la realidad y esta es clara: Por ahora Maduro y sus acólitos manejan el régimen bajo lazos atados a Cuba y Rusia. Pero las circunstancias pueden hacer reemplazar a Maduro y sus seguidores con otros servidores aceptables para Rusia. Por ello Rusia no ve inconveniente para enviar “expertos” militares, aviones y equipos a Venezuela, asumiendo que estos van a continuar la posición rusa de mantener en el poder a fichas sujetas a la relación Cuba/Rusia (cualesquiera sean los nombres de los nuevos servidores).​

​

6c. Esto puede hacer reaccionar a EEUU, independientemente de la crisis venezolana pero que puede o no convenir a su solución. En este caso nuestra crisis no va a poder resolverse por los venezolanos y, lo que es peor, el resultado final será el que le convenga a Rusia o a USA sin importar el interés de Venezuela, cualquiera que sea.​

​

7. China tiene intereses económicos en Venezuela en donde ha financiado proyectos de infraestructura, equipos militares y otros desarrollos por billones de dólares pagaderos con petróleo. Pero China no tiene interés en influencia política sobre países lejanos. En el caso venezolano está inclinada por la consecución de una solución venezolana de diálogo.​

​

8a. No es raro que todos los países preocupados por la solución venezolana se inclinen por el diálogo, pero hay que tener claro aspectos como los siguientes:​

​

8b. El diálogo puede ser fructífero si se concentra en acordar un plan de gobierno (hecho por representantes de todos los sectores) para que sea ejecutado por el ganador (Maduro o Guaidó) en un proceso electoral sin voto secreto (que debe ser supervisado por la ONU, sede los dos grupos de países involucrados en la crisis). Sería muy conveniente que se tuvieran en cuenta las nuevas ideas de Stiglitz arriba mencionadas. En todo caso se excluirian los asuntos relativos a posibles acciones tribunalicias que si procedieran tendrían que ser objeto de investigación, trámite y decisión de los tribunales, que requieren todo el tiempo que fuere necesario (en lo cual no caben a priori actos del poder ejecutivo ni.del legislativo, porque cada caso debe ser analizado y decidido por sus propios méritos a juicio del respectivo tribunal).​

​

8c. El diálogo se ha usado en situaciones de guerra (interna o externa). Las dos partes, combatientes agotadas, llenas de cuantos problemas habidos y por haber los acogota tienen necesidad de darse tiempo de descanso, de palabreo, y de paso recuperar energías y rearmarse para continuar plomeando, a menos que les sea inevitable llegar a una solución de paz.​

En esa situación ambas partes se tratan de igual a igual; ambas bien armadas y duchas en combate.​

​

9a. Esa no es la situación venezolana. Por un lado un régimen armado (con ayuda armada de terceros, países, grupos guerrilleros), acusado por docenas de países de haber cometido fraude y por tanto no es legítimo.​

​

9b. El opositor está desarmado sin chance de armarse ni mucho menos combatir. Tiene el respaldo de las docenas de países que acusan la ilegitimidad del régimen. Pero su lado no es un lado porque no es un lado homogéneo, porque está penetrado por gobierneros disfrazados de opositores.​ Por tanto la parte armada no trata como igual a la desarmada.​

​

9c. Los países que apoyan a la parte desarmada no han podido sugerirle una solución. Mientras haya diálogo va transcurriendo el tiempo en favor del régimen.​

​

10a. Es necesario referirse a la ONU, esencial para la solución política, teniendo en cuenta las crudas paradojas envueltas en la ayuda humanitaria externa. A veces hace recordar a la funeraria muy devota en enterrar muertos, más diligente cada vez que entierra más muertos, independientemente de que los matadores sigan fabricando muertos. Mientras haya muertos hay entierros. Pero la funeraria no se preocupa de evitar los muertos.​

​

10b. La ONU sabe que mucho antes de enero de 2019 el país ha estado en gravedad y que desde antes de enero ha habido necesidad de atacar la causa de la gravedad y que la ONU tiene todos los medios para actuar de hecho y de derecho para eliminar la causa y sin embargo la causa sigue agravando la gravedad. Mientras hay gravedad la ONU continúa curandola a medias sin ocuparse de eliminar la causa de la gravedad. ​

​

10c. Se podra decir que la ONU no ha querido mantener la causa de la gravedad pero de hecho ha contribuido a mantener la causa de la gravedad, porque ha dado asistencia para aliviar la gravedad mientras el causante sigue actuando normalmente y al actuar normalmente agrava la gravedad. La ONU aumenta la asistencia para disminuir la gravedad y el causante de la gravedad actúa y al actuar agrava la gravedad. La ONU continúa aliviando la gravedad​. Nadie puede quejarse de que la ONU no ha dado asistencia para aliviar la gravedad. ​

​

10d.La ONU ha dado asistencia, ha asignado personal de ayuda para aliviar, también ha aumentado sustancialmente ese personal, ha creado oficina especial para ocuparse de mejorar la asistencia. La ayuda se ha concentrado en: salud, alimentos, agricultura, nutrición, agua, sanidad, higiene, educación, proteccion contra violencia. En marzo de este año se aumentaron esos esfuerzos de ayuda incluyendo actividades de la Cruz Roja Internacional relativas a migración y sanidad ​

​

11a. El estrato civil privado de Venezuela (Fedecámaras, Sindicatos, Entes educacionales privados, Asociaciones Profesionales, ONGs) deben dar a entender claramente al mundo entero que el civismo venezolano no está de brazos cruzados esperando a que la solución de la crisis dependa de la actuación exclusiva del estrato político. Al sector civil nada le puede impedir que se dirija a la ONU (para además de hacerle reconocimiento debido por su ayuda dada al país para aliviar la crisis) le pida urgir su actuación de hecho a fin de intervenir en Venezuela mediante (i) el envío de un cuerpo militar de paz (para asuntos de seguridad interna del país), (ii) ayuda humanitaria y (iii) organización de proceso electoral. ​

​

11b. Sobran razones para que el estrato civil acuda a la ONU: los miembros de la ONU son los países, no son los gobiernos; el sector civil es parte del país, no es parte del gobierno; la ONU puede actuar de hecho con la aprobación del respectivo número de votos, porque nadie puede quitarle esa fuerza de actuación a los países de todo el planeta. Al fin y al cabo, la clave de la decisión es la voluntad expresada en ese voto. Ese voto crea norma. Es decir, en algún caso para el cual no haya norma que lo resuelva, dicho voto crea la norma ipso facto. Esto es así solo en el caso de la ONU regida por todos los países del planeta y por tanto no tiene opositor.​

En redundancia: la ONU no puede prohibirse a sí misma, aunque crea normas para regir, pero cuando no haya alguna, la ONU puede resolver mediante voto. No tendría que esperar a que ella misma apruebe una norma para después actuar conforme ases norma. Es decir: “en el camino se arreglan las cargas” como decimos en criollo.​

​

11c. No es improbable que los principales miembros del Consejo de Seguridad se opongan a este concepto basándose en que el tratado de creación de la ONU le da a dichos miembros virtualmente un poder dictatorial (y por,tanto habría que enmendar ese tratado). Sin embargo, no es improbable que predomine otro criterio que los demas paises pueden hacer prevalecer como el siguiente: la necesidad crea la norma para su resolución y por tanto la ONU mediante votación puede resolver cualquier asunto en estado de necesidad. La crisis de Venezuela necesita la solucion que los países acuerden por voto. Esa solución es la que el sector civil venezolano puede, según lo expresado en otro párrafo, sugerir como solución paralela a la mejor solucion mencionada antes en párrafo 8b.​

​

12.- Otra paradoja repugnate pero real es la que se revela por la emigracion de venezolanos que le reduce al rgimen la carga de aprovisionamientos que los habitantres necesitan. Millones que se van son millones de provisiones que no necesita el regimen. Millones que se van son millones que no llenan calles de protestas. Millones que se van son millones que no trabajan para el pais, que no producen para el pais. Millones que se van no estaran disponibles para reconstruir el pais.​

​

13. Este trece no debe ser pavoso para otra vez llamar al estrato civil privado para que acuda a la ONU.

vaya al foro

Etiquetas: Jesus Contreras