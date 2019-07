Sector privado de Venezuela debe acudir al sector público internacional​ ​

1.- Fedecámaras, sindicatos, universidades privadas y entes educacionales privados, entes estudiantiles, asociaciones profesionales, ONGs, deben demostrarle al mundo entero que la ciudadanía ​de este país está firmemente anclada en defensa del país y de su sistema de vida democrático, que no es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos (y mucho menos de micro partidos sin representatividad penetrados por gobierneros).​

2.- Debe quedar claro que esa acción solicitada a la ONU es una intervención que traiga al país (i) ayuda militar (sin tropas de combate) para actividades de seguridad, (ii) ayuda humanitaria y (iii) organización de elección presidencial a breve plazo (observable sólo por ONU porque es sede de los dos grupos de países involucrados en la crisis). ​

3.- La ONU está ensamblada para actuar en favor de sus miembros. Venezuela es uno de esos miembros y su crisis la está matando y por ello la ONU debe ayudar urgentemente a ese miembro.​

4. El sector privado representado por los entes mencionados en párrafo 1, debe comunicarle a la ONU la legítima esperanza que todos los venezolanos tenemos de que la ONU puede y debe actuar urgentemente para resolver la crisis. ​

5. Las medidas que la ONU puede adoptar son virtualmente ilimitadas porque puede actuar de hecho y de derecho. En este caso se justifica que la ONU actúe de hecho si los trámites y aprobaciones impiden su actuación urgente. ​

6. No es excusa para abstenerse del envío de comunicación a la ONU el que se está organizando reunión de cien países por el Grupo de Lima. Por el contrario, esos 100 paises sin dudan votaran en ONU en favor de la petición del sector privado venezolano. ​

7. En todo caso, la ciudadanía en general debe usar un medio usable como el mencionado. Aqui esta en juego no el interés de Rusia, no el interés de USA. ​

8.- Aqui esta en juego el interés de nosotros los ciudadanos de Venezuela que podemos aspirar a estar bien representados por los entes del “sector privado” arriba mencionados.

