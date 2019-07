Ingenieros piden que cese la persecución contra Winston Cabas

View this post on Instagram

La Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem) del Colegio de Ingenieros de Venezuela denunció el acoso y la persecución que está sufriendo el presidente de la organización, Winston Cabas, y su familia, luego que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, instara a las autoridades a abrir una investigación en su contra. . . La denuncia lo hicieron a través de un comunicado en que solicitaban el cese de la persecución al ingeniero como a sus allegados. Además, aseguraron que los últimos cuatro apagones nacionales ocurridos en el 2019 no han sido producto de "pulsos electromagnéticos de potencia enemigas", sino por la "mala gestión, corrupción, descuido y negligencia de un gobierno que no asume sus responsabilidades". . . 📱Mantente informado: busca y descarga nuestra app en Android: #VPItv . . #24Jul #Caracas #AVIEM #WinstonCabas