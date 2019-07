Infobae: ¿Quiénes son los tres hijastros de Maduro sancionados por EEUU?

ND / 25 jul 2019 – Los hijastros de Nicolás Maduro, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores están acusados de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, siendo sancionados por parte del gobierno de EEUU, y el portal Infobae preparó un perfil de cada uno de ellos.

Maduro dice que tiene cuatro hijos. Uno es biológico, Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito” -hijo del mandatario con su ex mujer Adriana Guerra Ángulo- y tres del corazón, Walter, Yoswal y Yosser,- los hijos de Cilia Flores con su ex marido Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Para Maduro no hay distinción entre ellos, de hecho todos forman parte del entramado de corrupción del régimen.

Hoy, el Tesoro norteamericano sumó a los tres hijastros a la lista negra en la que hace un par de meses también está “Nicolasito”. A todos los acusa de recibir sobornos, cobrar sobreprecios y beneficiarse de los recursos de los venezolanos.

Etiquetas: EEUU | Hijastros de Maduro sancionados | Nicolás Maduro | Venezuela