Infobae: El régimen de Maduro bloquea visita de enviados de Bachelet a la Dgcim

ND / 2 jul 2019.- La periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez, publicó este martes en el portal de noticias, Infobae, que los dos funcionarios designados por Michelle Bachelet para el caso Venezuela, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados, que se encuentran en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según explica Barráez, ni la española Sara Nuero Escobar ni el mexicano Carlos De la Torre, ambos representantes de Bachellet en Venezuela , han podido ingresar a entrevistarse con algunos militares en la Dgcim, porque, según el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, no se puede “hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior”, es decir, del mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dgcim.

Pulse aquí para leer la nota completa en Infobae

Etiquetas: DGCIM | Michelle Bachelet | ONU | Rafael Acosta Arévalo | Venezuela