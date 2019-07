Hijo del “Tuerto” Andrade: Lo único que he hecho es llevar medallas a mi país

ND / 18 jul 2019.- El hijo del ex tesorero venezolano condenado a 10 años de prisión en EEUU, Alejandro “Tuerto” Andrade, se defendió este miércoles de los “ataques” que ha recibido a través de redes sociales, luego de darse a conocer que el gobierno de Colombia le negó la entrada a este país, tal y como anunció que lo haría con todo el que estuviese relacionado a Nicolás Maduro. “La verdad no acostumbro a montar historias en Instagram, hablando, pero hoy quiero pronunciarme un poco a cerca de las batallas que he tenido en redes sociales. Ha sido fuerte la malicia que ha habido detrás de mí, injusto todo el tema en redes sociales (…) No entiendo mucho”, expresó Emanuel Andrade.

En las historias publicadas también señaló que todo lo que ha hecho en su vida es “montar a caballos”.

“Y no solo los de mi papá” -dice- “también montaba en los del vecino y ganaba, pero eso la gente no lo va a entender”, agregó Andrade.

Recalcó que lo único que ha hecho por Venezuela es ofrecerle medallas, a propósito de su carrera deportiva en Equitación.

“Lo único que he hecho es traer medallas de oro, plata y bronce a mi país, lo único que he hecho es triunfar y eso no cambiará, porque seguiré luchando por mi futuro, a pesar de los obstáculos que me han puesto”.

Y remató: “No les responderé a ninguna de las basuras que se hace llamar influencers y nada ni nadie me quitará mi sueño de seguir montando a caballo”.

Emanuel Andrade se ha mostrado en redes sociales llevando una vida ostentosa, en grandes fincas y una variable colección de caballos, entre otros lujos.

Su padre, Alejandro Andrade Cedeño, fue tesorero entre los años 2007 y 2010, muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez.

Andrade se convirtió en un magnate durante el llamado gobierno revolucionario, prácticamente de la noche a la mañana.

Hoy está condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por aceptar $1,000 millones en sobornos y por lavar parte de las ganancia en propiedades del sur de Florida.

Emanuel Andrade, hijo del Tuerto Andrade, dice que le parece injusto los ataques en su contra, pero además que lo único que ha hecho es montar caballos “no solo los de mi padre…”, dice y de ríe… Además llama Basuras a los influencers que le han atacado pic.twitter.com/hLdMEKWgrl — Odell López Escote (@OdeLopez) July 18, 2019

vaya al foro

Etiquetas: caballos | Emanuel Andrade | Tuerto Andrade