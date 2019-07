Henri Falcón: La transición debe incluir a chavistas y militares

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 17 jul 2019.- Henri Falcon señaló este miércoles que “es urgente un acuerdo de gobernabilidad” el cual permita la conformación de un “gobierno de coalición para concretar el cambio”.

Añadió que es necesario eliminar la Asamblea Nacional Constituyente, conformar un nuevo CNE y TSJ. “El país reclama un cambio, una transformación económica, que recupere el poder adquisitivo destruido por la hiperinflación”, dijo.

Para concretar la salida de Nicolás Maduro, considera que se debe alcanzar un pacto de gobernabilidad, que admita una transición pacífica con todos los sectores, incluyendo a los chavistas y a los militares.

“La actual realidad política no le da cabida al radicalismo, porque este no permite la concreción del cambio y al lograrlo se debe ejercer el poder alejado del extremismo; no hacerlo sería condenar dicho proceso al derrocamiento seguro y a la inestabilidad”, dijo Henri Falcón.

Advirtió que la situación es compleja y peligrosa, “por eso no hay oportunidad para el odio, la venganza, el revanchismo y el radicalismo. Es el momento de la unidad superior de la nación, de la eficiencia, la unión de los venezolanos apartando los egos, intereses particulares y partidistas”.

Para el exgobernador de Lara, ésta es “la visión de un país que funcione, seguro y estable; donde los tribunales brinden justicia y la gente pueda llevar adelante sus planes de vida a través de una economía que produzca, con un sector privado vigoroso y eficiente que opere bajo reglas claras y transparentes”.

“Necesitamos la visión de una Venezuela solidaria, donde todos podamos tendernos una mano frente a la adversidad, como siempre lo hicimos, históricamente. Las acciones de un Gobierno de Coalición deben ser de progreso y de inclusión”, acotó.

Aseguró que contra la caída del poder adquisitivo y la hiperinflación, se debe ejecutar la dolarización de los salarios y pensiones. “Así lo hemos propuesto, cada venezolano debe tener un ingreso digno, en dólares, que le permita cubrir sus necesidades. Basta de gobiernos irresponsables, imprimiendo dinero inorgánico sin respaldo en las reservas internacionales, estafando a la gente y destruyendo su calidad de vida”, explicó.

Henri Falcón asegura que “con un nuevo modelo de gestión podemos salir de esta crisis, porque Venezuela tiene todo lo que necesita para ser la economía más próspera de América Latina. Tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, pero producimos menos de una quinta parte de lo que produjo Arabia Saudita en el 2018, y ahora con los apagones eléctricos y las sanciones, bajó aún más la producción en el 2019”.

Considera que son indispensables no solo buenas políticas económicas, sino un marco de gobernanza y construcción de consensos, que permita llevar adelante estos cambios “por medio del rescate de la democracia”. “Tenemos la posibilidad de crear una economía productiva con un sector privado fuerte, con salarios justos. Eliminando los controles que fomentan la corrupción y el mercado negro”, aclaró.

Por otro ado se refirió al colapso del servicio eléctrico en el país. “El sector eléctrico es una de las bases fundamentales para el funcionamiento de un país. Hemos propuesto objetivos estratégicos para la recuperación del sistema, que van desde la re estructuración de Corpoelec, hasta medidas para potenciar el recurso humano y tecnológico”, puntualizó.

Indicó que la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos, la emergencia humanitaria denunciada por la ONU y la violencia registrada en todo el país, son los problemas “sobre los cuales se deben explorar soluciones políticas”.

“Creemos en la negociación no sólo como la mejor, sino cómo la única solución política, que debe basarse en los intereses nacionales y no partidistas o personales. Es la hora del país, de buscar soluciones y no más complicaciones. No se puede seguir corriendo la arruga, mientras los venezolanos mueren de hambre y mengua en los Hospitales. Urge un proceso de entendimiento sincero y efectivo”, sentenció.

Etiquetas: ANC | chavistas | CNE | Henri Falcón | militares