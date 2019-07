Gustavo Tarre: Régimen abordó el informe Bachelet a conveniencia

Jhoan Meléndez / 17 jul 2019.- El representante de la AN ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, aseguró en el Consejo Permanente que el Gobierno de Nicolás Maduro abordó la visita de Michelle Bachelet desde diferentes ópticas.



“La problemática de los DDHH puede abordarse desde diferentes ópticas pues se puede hablar de este importante tema guiado por visiones ideológicas, prejuicios políticos o conveniencias circunstanciales, desde posiciones de izquierda o derecha. Esa visión fue la que caracterizó el enfoque que le dio el régimen de Nicolás Maduro a la visita de Michelle Bachelet y el posterior informe”, alegó Tarre Briceño.

En ese sentido enfatizó que “el régimen de Nicolás Maduro dijo que Michelle Bachelet dio un paso el falso con respecto al informe presentado, acusó a Elliott Abrams de ejercer presión sobre Bachelet y le envió una carta rechazando el informe. Esta es una forma de enfocar una discusión sobre DDHH, por lo que no me extraña que la delegación de Nicaragua acoja esta misma visión, y que acuse de injerencia indebida un informe de DDHH… Bachelet se despojó de su ropaje de líder socialista para actuar con la responsabilidad de alto cargo que ejerce y de ser humano sensible que exige la verdad”.

Asimismo precisó que los miembros de la OEA tienen la oportunidad de revisar el informe Bachelet “y sería bueno que no se limiten al informe resumido, sino que tengan acceso a leer el texto completo, también tendrán la oportunidad de consultar con las ONG de sus países sobre ello”.

