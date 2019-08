Gustavo Marcano: 750 venezolanos corren el riesgo de ser deportados de EEUU

ND / 31 jul 2019 – El ministro consejero de la Embajada/AN de Venezuela en EEUU, Gustavo Marcano, aseveró este miércoles que están trabajando para evitar que deporten a más de 750 venezolanos que están detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos, tras huir del “régimen” de Nicolás Maduro.

“Nosotros tenemos un seguimiento semanal de la cantidad de personas, hoy en día tenemos 750 personas a la orden de la custodia de los Estados Unidos, nosotros hemos insistido que no se deporten a los venezolanos que están llegando a este país, no porque quieren, o no para pasar algunas vacaciones, están llegando obligados por la emergencia humanitaria, por la persecución política que aplica el narco régimen de Maduro”, afirmó Marcano a TVVenezuela Noticias.

La periodista Doricer Alvarado detalló que al menos 60 de los detenidos tienen cargos penales, por lo que no podrán gozar de algún alivio migratorio que las autoridades otorgan a los venezolanos en Estados Unidos, los detenidos ingresaron de manera irregular al país o han sido apresados por trabaja de manera ilegal.

Marcano agregó que “han ingresado solicitando asilo a los Estados Unidos o sin ningún tipo de documentación, en fin, son procesos que sin duda alguna responden al drama que estamos padeciendo los venezolanos, y son personas que nosotros hemos solicitado que no se deporten”.

Por su parte, el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, sostuvo que “la administración Trump tiene también como poder ejecutivo suspender deportaciones para que los venezolanos que tienen orden de deportación, que han perdido sus asilos, han perdido las apelaciones, y están ahora esperando regresar a Venezuela, pueden suspenderlo”.

“Si la administración del presidente tiene opciones y si ellos toman esas opciones pues algo parecido, igual, equivalente al TPS puede entrar en vigor, y entonces ningún venezolano va a tener miedo, más allá, van a tener un permiso de trabajo que es clave”, dijo el senador norteamericano Marco Rubio.

“El congreso puede haber tomado en consideración y pasado, una ley de legalización o de ajuste venezolano que le dé residencia a los venezolanos que viven en este país de ciertas fechas”, acotó Wilfredo Allen.

