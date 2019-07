Gustavo Henríquez: El Metro de Caracas podría convertirse en un riesgo para sus usuarios

Elías Rivas / 26 jul 2019.- El coordinador de Metro Comunidad y pensionado de Metro Caracas, Gustavo Henríquez, denunció este viernes la precaria condición en que se encuentra el servicio de transporte, contrariando las razones que da el Estado sobre su intermitencia. “En los actuales momentos la situación operativa del Metro de Caracas es bastante difícil, ya que no cuenta con el 100 por ciento de las unidades y el buen servicio que debería prestar. Tenemos el caso de la línea 1 que cuenta apenas con 9 trenes, la línea 3, apenas con 3 a 4 trenes, la línea 2 con 5 o 6 trenes, cuando está en su máxima capacidad. Las autoridades y el Gobierno alegan que el problema del metro es por el sistema eléctrico, una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque si fuese por electricidad, al restablecerse el sistema, podría funcionar todo correctamente”, explicó Henríquez en rueda de prensa.

El exfuncionario del Metro recalcó que el problema radica en la falta de mantenimiento.

“El Metro de Caracas no cuenta con un sistema preventivo, correctivo y de mantenimiento de sus unidades ni del metro bus. Además, las condiciones de trabajo en el que está operando el sistema no son las adecuadas”, señaló.

Gustavo Henríquez aplaudió la ética y el compromiso de sus excompañeros de trabajo, al asistir a sus ocupaciones aun sin tener servicios básicos y un “sueldo de hambre”.

“El salario no les alcanza, no tienen agua, no tienen luz y aun así van a sus puestos de trabajo. Mi quincena como pensionado es de 47.500 bolívares y la diferencia con un activo no varía mucho, un operador activo debe estar cobrando ahora como mucho 60 mil bolívares”, precisó.

Denunció además la forma en cómo actúa el sindicato del Metro.

“Tenemos una organización sindical que no está del lado de los trabajadores, el sindicato se convirtió en un apéndice del partido de gobierno, viola toda la convención colectiva”, explicó Henríquez, acotando que el sindicato está bajo la dirección del constituyente Enzo Alvardo.

“Él es quien tiene el control y dominio de la empresa, es quien quita, pone, va y no va a los cargos donde deberían estar personas calificadas. Quien no sea de su tendencia política lo ponen a doblar papel o lo sacan de la empresa”, comentó.

Asimismo destacó que han despedido, al menos, 200 trabajadores por pensar diferente y, aunque tienen orden de reenganche por parte de Ministerio del Trabajo, la empresa no ejecuta la orden.

“La orden que da el constituyentista es que mientras él esté en el sindicato esas personas no entran”, aseveró.

Gustavo Henríquez advirtió que de no tomar los correctivos necesarios el Metro de Caracas significaría un riesgo para sus usuarios.

“Yo podría decir que es un riesgo, porque los trenes deberían tener ventilación adecuada, el aire que está dentro no es el adecuado para las personas, hay gente que va demasiado apretado, ya allí hay un colapso. El intervalo de estación a otra dura entre 20-30 minutos y el precio; debería hacerse un estudio serio que dé realmente el costo para un boleto del servicio y que sirva para cubrir todas las necesidades que tiene el metro de caracas. Las escaleras mecánicas: El metro de caracas tiene más escaleras mecánicas que cualquier centro comercial de Latinoamérica y el 90 % está inservibile y un 30% irrecuperables”, concluyó.

