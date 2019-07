Guanipa: Mientras se negocia en Barbados tenemos a la UE, EEUU y Grupo de Lima presionando

Angel David Quintero / 24 jul 2019.- El diputado de la AN Juan Pablo Guanipa explicó este miércoles que mientras una delegación de Juan Guaidó negocia en Barbados están implementando otros puntos de presión con EEUU y el Grupo de Lima.

“Mientras se está discutiendo en Barbados, tenemos a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Grupo de lima presionando, eso es lo correcto”, aseveró.

“Si la presión no se intensifica, ninguno de los caminos va a ser posible. A mí no me importa como salga Nicolás Maduro, para el pueblo de Venezuela es fundamental que salga Nicolás Maduro”, indicó en una entrevista para TV Venezuela.

“El Grupo de Lima con esa comisión lo que va hacer es extender las sanciones no solamente a los funcionarios sino también los familiares de esos funcionarios”, explicó.

