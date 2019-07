Guaidó envía mensaje a los opositores: Nos falta vencer la desesperanza

ND / 9 jul 2019 – El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, envió este martes un mensaje de aliento donde especifica que hay una sola estrategia enmarcada en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres en Venezuela.

“Hermanos y hermanas, quería enviarles hoy este mensaje para poder englobar, enmarcar, para unificar todas nuestras estrategias de lucha que estamos llevando adelante. Nos falta vencer un enemigo más, la desesperanza, la desconfianza. El régimen ya está aislado, sólo, derrotado, incluso dividido, ahora mientras nosotros nos mantengamos unidos y movilizados, vamos a lograr cambiar a Venezuela”, expresó Guaidó en un video difundido por la cuenta Twitter de la presidencia encargada de Venezuela.

El líder opositor agregó que “entiendo que tengan dudas, naturales, que puedan generar un proceso como el de Oslo, procesos como la implementación del TIAR, incluso la calle, incluso el Grupo Internacional de Contacto, de lo que no podemos dudar es de nosotros mismos, de lo que no podemos dudar es de Venezuela, de lo que podemos lograr como país. A principios de año tuvimos dudas, de los cabildos, de que si me iba a juramentar como Presidente encargado o no, que si el mundo nos iba a reconocer. Hoy sabemos que los cabildos nos llevaron a movilizar y a ejercer una gran mayoría este 2019, hoy sabemos que el mundo está con nosotros que nos compaña, hoy sabemos que podemos tomar control de nuestros activos en el mundo para que no se lo sigan saqueando y robando, hoy sabemos incluso que la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU presentó un informe demoledor en contra de la dictadura y también dudamos cuando estuvo aquí presente en Venezuela”.

“De nuevo, hermano, hermana, no dudemos, no dudemos de nosotros mismos, de lo que hemos construido, de las capacidades que tenemos hoy como venezolanos, como constructores de democracia, de dignidad y de normalidad. Vamos a estar en este proceso juntos como estamos, vamos a esta y vamos a salir juntos de esta crisis. Hoy seguimos adelante, hoy con más fuerza que nunca seguimos en la lucha para conquistar Venezuela. Tenemos una sola estrategia enmarcada en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¡Vamos a lograrlo!”, concluyó.

Nuestro enemigo a derrotar en este momento es la desesperanza. Todos los espacios de lucha forman parte de una sola estrategia, de un único y gran esfuerzo para lograr el cambio. Seguimos en la lucha y lo vamos a lograr. pic.twitter.com/bIXzFVbW84 — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 10 de julio de 2019

Etiquetas: Juan Guaidó | Michelle Bachelet | ONU | Venezuela