Guaidó se reunió con embajador de Alemania en la AN

ND / 30 jul 2019.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sostuvo este martes una reunión en el Palacio Federal Legislativo con el embajador de Alemania, Daniel Kriener, luego de su retorno a Caracas tras ser declarado por Nicolás Maduro como “persona non grata”. Vale acotar que el embajador aclaró que no ofrecería declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir la reunión, salió del Palacio Legislativo y abordó su vehículo diplomático.

En las afueras del Palacio, afectos a Nicolás Maduro lo esperaban con consignas de rechazo y expresando su respaldo al chavismo.

Destacar también que la llegada de Kriener a Venezuela es una petición expresa de Guaidó y no por un levantamiento de su condición como persona no grante por parte de Nicolás Maduro. Así lo expresó el Gobierno de Alemania a través de un comunicado.

“Este retiro, deseo enfatizarlo, se realizó por iniciativa propia del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano sin conversaciones ni condiciones previas. Nos alegramos de que el embajador Kriener pueda retornar a sus tareas como embajador de Alemania en ese país. Y por cierto, nuestra posición en cuanto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la transición en Venezuela en correspondencia con su Constitución no se ha modificado a partir de este hecho”, señaló un vocero del Gobierno de ese país durante una rueda de prensa.

