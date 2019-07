Guaidó: No confiamos en la buena voluntad de Maduro

ND / 16 jul 2019.- El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció este martes a la Unión Europea por el comunicado emitido en respaldo al informe de Michelle Bachelet, al tiempo que se refirió igualmente a las mediaciones en Barbados. “No es casualidad las sanciones en Europa por Federica Mogherini, gracias a un trabajo que se viene realizando por años y deriva de la evidencia del informe de la ONU, la claridad del mundo que estamos viviendo una dictadura, tenemos que generar la presión necesaria para dar con el cese de la usurpación y salir de esta tragedia. Agradecemos a la Unión Europea por la claridad con la cual presenta estas sanciones hoy, y que el mundo lo sepa (…) Con respecto a la mediación de Noruega, no seremos nosotros quien avance o informe, solo diremos si participamos o no. Estamos haciendo nuestro trabajo en todos los sentidos. Cómo confiar de nuevo, no confiamos en la buena voluntad de alguien que torturó hasta la muerte a un capitán de fragata, pero si confíamos en la movilización del pueblo, en los aliados fuertes y poderosos internacionales que nos acompañan”, expresó Guaidó minutos antes de ingresar a la AN.

Adelantó que para el jueves se viene una “reacción importante” del Europarlamento, al igual que el próximo martes 23 de junio se reúne el Grupo de Lima con participación del Grupo de Contacto. “No vamos a descansar hasta lograr la libertad de todos los venezolanos”.

En cuanto a la situación de su equipo de seguridad detenido recalcó que aún los abogados no han tenido acceso al expediente, “están tratando de sacarlos de esa nueva olla que monta el régimen, cada vez menos creativa y más contradictoria”, comentó.

Guaidó reiteró nuevamente que las negociaciones en Barbados son para buscar una “solución real” a la crisis venezolana, y pidió a los venezolanos no dejarse confundir por “mesas perennes” o como lo quiera llamar el equipo de Maduro.

Etiquetas: Federica Mogherini | Juan Guaidó | Michelle Bachelet