Guaidó a la Fan: También es cómplice el que se hace la vista gorda a violaciones de DDHH

Angel David Quintero / 9 jul 2019.- El presidente (e) designado por la AN Juan Guaidó advirtió a todos los integrantes de la Fan que no solo es culpable el que comete las violaciones a los DDHH sino aquel que no hace nada para evitarlo”.

“El comité de investigación derivado del Informe Bachelet no solamente investiga a quien perpetra un crimen o a quien da la orden, sino al que estaba cerca, al que estaba en la cadena de mando y permitió que realizaran violaciones a los DDHH”, dijo.

“Hoy todos los que sostienen este régimen o los que se hacen la vista gorda y quieres voltear para otro lado ante las violaciones a los DDHH también son cómplices de la dictadura”, aseveró.

“Lo mas importante es que estamos aproximándonos a soluciones reales. Gracias a las ONG, luchadores de DDHH por nunca desistir, por acompañar a las víctimas y familiares. Esto es un punto de inflexión importante a una dictadura que golpea a Venezuela y a la región”, sentenció.

VIDEO | Presidente (E) @jguaido sobre informe presentado por @mbachelet: “El régimen pretende decir que la pusieron a firmar el informe y no es cierto. Señores de las Fuerzas Armadas entiendan que quienes sostienen el régimen son cómplices de la dictadura.” pic.twitter.com/TBR8bn0Pvn — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 9 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Informe Bachelet | Juan Guaidó