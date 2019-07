Guaidó, desde Caricuao: Barbados es una herramienta más

Oleg Kostko / 9 jun 2019.- El presidente del parlamento y quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, Juan Guaidó, aseguró que el diálogo en Barbados sostenido con dirigentes del chavismo es una de varias opciones para “presionar por una solución”.

“Para nosotros es una herramienta más para buscar una solución en torno al conflicto venezolano que nos permita aliviar la crisis, el flujo migratorio y la crisis humanitaria. Sobre este proceso nos mantenemos escépticos en si porque estamos en una dictadura por lo que sucedió en 2017 en Dominicana”, expresó Guaidó en declaraciones dadas a la emisora colombiana BluRadio.

“Ya Maduro no tiene socios, prestamistas ni nadie quien lo quiera o quien le escriba (…) para nosotros es una iniciativa que vamos a cumplir para que se entienda que queremos una solución urgente, en paralelo estamos trabajando en la reincorporación del TIAR, también en convocatorias de calle y todo es parte de un plan para salir de esta crisis”, agregó.

Reiteró que la agenda que se llevará a Barbados ha sido la misma y que ésta no ha cambiado. “Nuestra agenda es muy clara el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres que es la misma que hemos llevado a cabo en todos y cada uno de los espacios en los que hemos estado”.

“Una dictadura no se despierta un día con una epifanía (…) y sale ¿Qué hace diferente este momento? La gran presión internacional, interna, la cohesión de los factores unitarios que se queda cada vez más sola la dictadura tras los resultados de las elecciones en Grecia y que nos va a respaldar claramente, hay muchos factores que si lo hacen distintos pero no podemos usar un solo mecanismo sino intentar con todos”.

Reiteró que Maduro debe abandonar Miraflores para que puedan celebrarse elecciones genuinas. “Para que hayan elecciones realmente libres en Venezuela debe haber una reinstitucionalización del país un nuevo CNE y no puede estar un dictador en el poder”.

Además desestimó que la llegada del año próximo y la renovación de la presidencia de la AN suponga un problema para su gestión. “El problema no sería en enero, el problema sería si continúa la dictadura, los factores unitarios estamos muy cohesionados y eso no va a ser un problema para nosotros en todo caso porque esta incluso la posibilidad de elegir un nuevo presidente del parlamento pero ese no sería el problema pero estamos muy bien cohesionados”.

Lea más: Barráez: Amenazan a policías y militares en Táchira por proteger a guerrilleros

vaya al foro

Etiquetas: Barbados | diálogo | Guaidó