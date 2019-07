Guaidó: Después que cese la usurpación viene un “milagro económico”

ND / 20 jul 2019.- El presidente (e) nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró este sábado que una vez que “cese la usurpación” por parte de Nicolás Maduro vendrá inversión extranjera y la economía venezolana se recuperará rápidamente.



Así lo dijo durante una rueda de prensa con medios desde La Asunción, en Nueva Esparta.

“Da mucha tristeza recordar esa Nueva Esparta pujante, llena de vida, próspera. Era una odisea conseguir un pasaje para Nueva Esparta en julio, y eso que habían 120 vuelos semanales. Hoy no estamos ni al 11%, 12%, y me dicen que algunos compañeros que pudieron llegar en avión – como ustedes saben yo no pude hacerlo pero igual llegamos – que venía vacío el vuelo, que la ocupación de los hoteles está al 15% y aun así”.

Y agregó: “Por eso debo reconocer la hazaña de los pescadores, de los hoteleros, de los emprendedores, de las empanaderas, que se resisten y creen en este país. Eso es la Venezuela que viene. Eso sí, que se preparen, que dimensionen su producción porque una vez que superemos esta etapa, que estamos al borde, va a venir mucha inversión a Venezuela. Va a venir una recuperación muy rápida y estoy seguro que se hablará muy pronto del milagro venezolano, no solamente porque superamos la dictadura sino por la recuperación económica que vamos a tener”.

Más adelante, ante otra pregunta, explicó: “Lo más importante es la confianza. China y Rusia no le prestan ni un dólar (a Maduro) desde hace mucho tiempo. El repunte del mercado inmobiliario en enero, lo llamaban el efecto… (y no dijo Guaidó porque le dio pena). Si hubiese seguridad personal, jurídica… y el Estado provee los servicios básicos, de nuevo van a hablar del milagro venezolano. Hay mucha gente que quiere invertir”.

Usted puede oír la rueda de prensa completa aquí:

Lea más: Cámara de Comercio de Maracaibo: Todo se vende en dólares, o bolívares pero al cambio del día

vaya al foro

Etiquetas: cese de la usurpación | Guaidó | milagro económico | milagro venezolano