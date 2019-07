Guaidó, desde Nueva Esparta: Aquí lo que hay es una mediación del reino de Noruega, no confundamos

Angel David Quintero / 19 jul 2019.- El presidente (e) designado por la AN Juan Guaidó visitó este viernes la Basílica de Nuestra Señora del Valle en Nueva Esparta.

“A pesar de que hoy, como saben, el comercio está bien reducido, veo a venezolanos que aman y sueñan por su país. Hemos visto un pueblo que no se rinde, el régimen trató de bloquear nuestra llegada y no lograron detener el paso. Cuando llegamos a Nueva Esparta es fácil soñar con la Venezuela que queremos, ese es el mensaje de fuerza que queremos llevar a todo el país”, dijo Guaidó desde la Basílica de la Virgen del Valle, en Nueva Esparta.

“Aquí no hay un proceso de tal magnitud, es una mediación del reino de Noruega, es importante utilizar bien los términos, porque si no confundimos. Será el reino de Noruega que informe de ese proceso, hemos mantenido con seriedad para poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Vimos el pronunciamiento contundente del Europarlamento, no hemos desvanecido en ningún terreno, aquí lo queremos toda la gente noble, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, eso sí, no vamos a jugar con el tiempo de los venezolanos, queremos soluciones inmediatas”, agregó el parlamentario.

Guaidó estuvo acompañado por su esposa Fabiana Rosales como parte de la gira nacional que están haciendo en el marco de la Operación Libertad.

Ciento de personas salieron a las calles para acompañar al presidente (e) en su recorrido.

